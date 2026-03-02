Кураньи о своей мотивации в РПЛ: «Дело не только в хороших зарплатах. Инфраструктура клубов была на высшем уровне»
Кураньи о своей мотивации в РПЛ: дело не только в хороших зарплатах.
Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.
— Ты застал самое богатое время в истории российского футбола.
— Да, я помню те времена. В финансовом плане в России все было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие.
— Все они пришли ради денег?
— Я не думаю, что дело только в этом. Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором была также инфраструктура российских клубов. Тогда все было на высшем уровне, — сказал Кураньи.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
