  • Кураньи о своей мотивации в РПЛ: «Дело не только в хороших зарплатах. Инфраструктура клубов была на высшем уровне»
7

Экс-форвард «Динамо» Кевин Кураньи рассказал, почему выступал за бело-голубых с 2010 по 2015 год.

— Ты застал самое богатое время в истории российского футбола.

— Да, я помню те времена. В финансовом плане в России все было хорошо. Поэтому здесь и были такие топ-игроки, как Халк, Роберто Карлос и другие.

— Все они пришли ради денег?

— Я не думаю, что дело только в этом. Очевидно, что хорошие зарплаты — одна из причин. Но важным фактором была также инфраструктура российских клубов. Тогда все было на высшем уровне, — сказал Кураньи.

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «Чемпионат»
Кураньи пришёл не из-за денег....
Ха-ха-ха
Ответ Рубин2003
Кураньи пришёл не из-за денег.... Ха-ха-ха
Голосом бубнова
Скучает, поди, до сих пор по стадиону Шинника
Если не изменяет память, Кураньи перешел свободным агентом и на огромную личку в районе 5 миллионов евро в год. При всем уважении к Кевину, на такую зарплату он не играл (Халк, например, играл), хотя в конечном итоге трансфер, конечно, успешный и финансово оправданный.
В тот период в рпл с инфраструктурой была беда
Ответ Александр Коларов
В тот период в рпл с инфраструктурой была беда
да не было особой беды, это уже были не нулевые годы с убитыми полями
Ответ ster3
да не было особой беды, это уже были не нулевые годы с убитыми полями
Это конечно не нулевые, но стадионы были конченые. Даже помнится что арена химки и локомотив были чуть ли не лучшими в стране.
