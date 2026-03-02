Силкин о пенсии от «Динамо»: «Сумма скромная, плюс от государства 30 тысяч получаю. Прожить было бы сложно – слава богу, есть накопления. Шесть лет назад поменял Land Cruiser на новый»
Сергей Силкин высказался о своей пенсии.
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей пенсии.
– Мне как ветерану «Динамо» клуб платит пенсию.
– Кажется, десять тысяч рублей в месяц?
– Чуть больше. Сумма, понятно, скромная, для поддержания штанов. Плюс от государства как обычный пенсионер 30 тысяч получаю. С учетом роста цен прожить на эти деньги было бы очень сложно. Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо. Я не богатый человек, но и не поджимает.
– Когда-то вы ездили на Land Cruiser. Сейчас на чем?
– На нем же. Только шесть лет назад поменял на новый. Машина хорошая, надежная. Пробег уже 200 тысяч – но никаких проблем, – сказал Силкин.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
63 комментария
По дате
Лучшие
Актуальные
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем
А мы то думали что их каждые 2 года меняют
Вот где экономия👍
Как в абсурдном анекдоте:Вчера на гражданина Петрова было совершено дерзкое нападение с ножом,Петрова спасло только лишь то,что он находился в танке...