  • Силкин о пенсии от «Динамо»: «Сумма скромная, плюс от государства 30 тысяч получаю. Прожить было бы сложно – слава богу, есть накопления. Шесть лет назад поменял Land Cruiser на новый»
63

Сергей Силкин высказался о своей пенсии.

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин рассказал о своей пенсии. 

– Мне как ветерану «Динамо» клуб платит пенсию.

– Кажется, десять тысяч рублей в месяц?

– Чуть больше. Сумма, понятно, скромная, для поддержания штанов. Плюс от государства как обычный пенсионер 30 тысяч получаю. С учетом роста цен прожить на эти деньги было бы очень сложно. Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо. Я не богатый человек, но и не поджимает.

– Когда-то вы ездили на Land Cruiser. Сейчас на чем?

– На нем же. Только шесть лет назад поменял на новый. Машина хорошая, надежная. Пробег уже 200 тысяч – но никаких проблем, – сказал Силкин. 

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
деньги
крузак у московского пенсионера обычное дело, ну не по карте тройка же ездить..
крузак у московского пенсионера обычное дело, ну не по карте тройка же ездить..
У меня отец каждый месяц в таких размышлениях, когда пенсия по инвалидности в 20000 капает на карту😁 Толи за крузаком идти, толи просто идти
У меня отец каждый месяц в таких размышлениях, когда пенсия по инвалидности в 20000 капает на карту😁 Толи за крузаком идти, толи просто идти
Шестой год на одном Крузаке
А мы то думали что их каждые 2 года меняют
Вот где экономия👍
Шестой год на одном Крузаке А мы то думали что их каждые 2 года меняют Вот где экономия👍
крузак просто под санкциями. окружными путями долго ехал...
Шестой год на одном Крузаке А мы то думали что их каждые 2 года меняют Вот где экономия👍
Можно до 500тыщ поездить и потом обновить
Сумма, понятно, скромная, для поддержания штанов.Но у меня, слава богу, есть накопления. Материально чувствую себя неплохо...Ну и зачем с ним завели разговор о пенсии?
Как в абсурдном анекдоте:Вчера на гражданина Петрова было совершено дерзкое нападение с ножом,Петрова спасло только лишь то,что он находился в танке...
А кому нужны пенсионеры? Ими можно прикрыться когда выборы начнутся.
Активно ездит Силкин! 200 000 км за 6 лет не мало!
Активно ездит Силкин! 200 000 км за 6 лет не мало!
Катается по мкаду.
Активно ездит Силкин! 200 000 км за 6 лет не мало!
В такси подрабатывает! Для души…
Не ну как так можно то, пенсионеру шесть лет на одном крузаке ездить. Докатилась страна. Я в шоке .
Это шикарная пенсия. У меня знакомые сейчас выходят на пенсию, кто в 50-55 лет попадает, так больше 16 тысяч нет ни у кого, и многие из них трудились на хороших должностях и с хорошей официальной зп, просто сейчас система начисления изменилась - раньше можно было взять лучшие годы по зп, а сейчас все на баллам настроено.
Рассказывает про пенсию и тут же про новый Крузак. Всё таки в футболе временами точно обитают не очень умные персонажи.
Рассказывает про пенсию и тут же про новый Крузак. Всё таки в футболе временами точно обитают не очень умные персонажи.
Временами? Процентов 70 таких
Это ещё неплохая пенсия, хотя может для Москвы и не очень
Это ещё неплохая пенсия, хотя может для Москвы и не очень
Всем бы такую пенсию...
Всем бы такую пенсию...
200 000 за шесть лет владения??? Куда он ездил ????
200 000 за шесть лет владения??? Куда он ездил ????
Ну может он изначально взял с соткой пробега)
200 000 за шесть лет владения??? Куда он ездил ????
В отпуск в Крым ездит на машине, а может частным извозом подрабатывает)
