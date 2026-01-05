Аморим «болезненно» воспринял увольнение из «МЮ», он не хотел уходить. Тренер считал, что клуб может финишировать в зоне ЛЧ

Аморим не хотел уходить из «Манчестер Юнайтед».

Тренера Рубена Аморима задело увольнение из «Манчестер Юнайтед ».

40-летний португалец покинул пост главного тренера команды сегодня. Аморим еще не давал публичных комментариев, но Sky Sports связался с несколькими близкими к нему людьми, которые сообщили, что это решение клуба причинило ему боль. У Рубена не было желания покидать «Юнайтед», несмотря на его высказывания на последних пресс-конференциях.

Аморим чувствовал чрезмерный контроль со стороны руководства, включая директора Джейсона Уилкокса, и считал, что у него не было полной свободы в принятии собственных решений относительно тактики. Именно поэтому он заявил, что другие руководители клуба должны «делать свою работу».

Тренер признает, что результаты были недостаточно хорошими, но он был уверен, что команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов, если он останется на своем посту.

Хотя разногласия по трансферной политике не стали решающим фактором его ухода, они сыграли роль в ухудшении отношений с руководством. Аморим считал, что если бы ему предоставили больше ресурсов, это гарантировало бы участие в Лиге чемпионов и окупилось бы в финансовом плане. Однако боссы клуба всегда твердо заявляли, что не готовы идти на такой риск и не намерены возвращаться к краткосрочным трансферным решениям.

