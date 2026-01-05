  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Аморим «болезненно» воспринял увольнение из «МЮ», он не хотел уходить. Тренер считал, что клуб может финишировать в зоне ЛЧ
107

Аморим «болезненно» воспринял увольнение из «МЮ», он не хотел уходить. Тренер считал, что клуб может финишировать в зоне ЛЧ

Аморим не хотел уходить из «Манчестер Юнайтед».

Тренера Рубена Аморима задело увольнение из «Манчестер Юнайтед». 

40-летний португалец покинул пост главного тренера команды сегодня. Аморим еще не давал публичных комментариев, но Sky Sports связался с несколькими близкими к нему людьми, которые сообщили, что это решение клуба причинило ему боль. У Рубена не было желания покидать «Юнайтед», несмотря на его высказывания на последних пресс-конференциях. 

Аморим чувствовал чрезмерный контроль со стороны руководства, включая директора Джейсона Уилкокса, и считал, что у него не было полной свободы в принятии собственных решений относительно тактики. Именно поэтому он заявил, что другие руководители клуба должны «делать свою работу».

Тренер признает, что результаты были недостаточно хорошими, но он был уверен, что команда сможет финишировать в зоне Лиги чемпионов, если он останется на своем посту. 

Хотя разногласия по трансферной политике не стали решающим фактором его ухода, они сыграли роль в ухудшении отношений с руководством. Аморим считал, что если бы ему предоставили больше ресурсов, это гарантировало бы участие в Лиге чемпионов и окупилось бы в финансовом плане. Однако боссы клуба всегда твердо заявляли, что не готовы идти на такой риск и не намерены возвращаться к краткосрочным трансферным решениям.

Увольнение Аморима в инсайдах: решили до «Лидса», отменили зимние трансферы, новый тренер – летом

Аморима уволили из «МЮ»! Конфликт с руководством из-за схемы, трансферов и влияния

Что безумнее: увольнение Марески из «Челси» или Аморима из «МЮ»?20176 голосов
АморимМанчестер Юнайтед
МарескаЧелси
Оба одинаково!премьер-лига Англия
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Sky Sports
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРубен Аморим
logoпремьер-лига Англия
logoМанчестер Юнайтед
отставки
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Тер Стеген получил травму на тренировке «Барселоны». Вратарь не сыграет в Суперкубке Испании
4 минуты назад
Кассано о Леау: «Пустышка. Цифры можешь засунуть себе в задницу. У Индзаги тоже была статистика, но он был слабым игроком»
23 минуты назад
«Ювентус» не проигрывает 6 матчей подряд – 5 побед и ничья
25 минут назад
Шевченко сыграет за «Цирк Монако» в благотворительном матче, «олицетворяя ценности солидарности». В игре, посвященной проблеме СПИДа, поучаствуют Азар, Зеедорф, Пирес и другие
38 минут назад
Чемпионат Италии. «Ювентус крупно обыграл «Сассуоло», «Рома» победила «Лечче», «Комо» разгромил «Пизу»
39 минут назад
Глава Kick It Out о Росеньоре в «Челси»: «Среди темнокожих много талантов, желающих себя проявить. Лиэм преодолел все барьеры – хочется видеть больше таких достижений»
42 минуты назад
Лионель Месси: «На поле я меняюсь. Могу впасть в ярость, а потом чувствую себя идиотом»
57 минут назад
Сборная Египта сыграет с Кот-д’Ивуаром в 1/4 финала Кубка Африки, Алжир – с Нигерией, Камерун – с Марокко, Мали – с Сенегалом
сегодня, 21:02
Кубок Африки. 1/8 финала. Кот-д`Ивуар разгромил Буркина-Фасо, Алжир прошел ДР Конго
сегодня, 20:56
Моуринью об увольнении Аморима из «МЮ»: «Только Рубен может проанализировать, что произошло. Я знаю причину своего ухода из «Юнайтед», но стараюсь не комментировать это»
сегодня, 20:28
Ко всем новостям
Последние новости
Чемпионат Англии. «Вест Хэм» уступил «Ноттингему», в среду «Челси» сыграет с «Фулхэмом», «Ман Сити» – с «Брайтоном»
21 минуту назад
«Ювентус» разгромил «Сассуоло» – 3:0. Дэвид забил и ассистировал Миретти, у Мухаремовича автогол
39 минут назад
Все обсуждают слова Леннарта Карла из «Баварии» про «Реал». А что он сказал?
59 минут назадВидеоСпортс"
Довбик заплакал после замены из-за повреждения в матче с «Лечче», в котором забил гол. Форвард «Ромы» ранее пропустил почти два месяца из-за травмы
сегодня, 20:53
Бен-Йеддер перешел в марокканский «Видад». Контракт экс-форварда «Монако» – на полгода с возможностью продления
сегодня, 20:52
Гасперини набрал 1000 очков в Серии А за тренерскую карьеру. В трехочковую эру это удалось лишь Аллегри и Спаллетти
сегодня, 20:37
Эванс будет помощником Флетчера в матче с «Бернли». Экс-защитник ушел с поста главы отдела по арендам молодых игроков в декабре
сегодня, 20:13
Кубок Испании. 1/16 финала. «Райо Вальекано» обыграл «Гранаду»
сегодня, 19:58
Иньяки о том, что назвал отстоем матчи Суперкубка в Саудовской Аравии: «Может, слова были не самыми удачными, но я не жалею. Это проблема для всех, прежде всего для болельщиков»
сегодня, 19:23
Суперкубок Турции. «Фенербахче» прошел «Самсунспор» и сыграет с «Галатасараем» в финале
сегодня, 19:23