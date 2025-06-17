🎥 «Он все еще может играть». Хаби Алонсо тренируется вместе с подопечными – команда в восторге

Игроки «Байера» рассказывали, что Хаби Алонсо принимал активное участие в тренировках команды, на собственном примере показывая, чего хочет от подопечных. Джонатан Та объяснял :

«Никто из нас не смог бы повторить то, что на тренировках делал Хаби. Не думаю, что Хаби полностью привык к тренерской работе. В глубине души он все еще игрок».

Теперь в этом убедились и в «Мадриде». Журналист El Mundo докладывает из США: «Хаби Алонсо полностью вовлечен во все упражнения команды. В раздевалке все очень воодушевлены работой с тренером».

Есть первые отзывы от игроков. Вот что отметил Дани Себальос:

«От Хаби Алонсо мы узнаем много нового. Он уделает огромное внимание тактике, для него важен прессинг, он хочет, чтобы мы забирали мяч на половине поле соперника. Постепенно мы делаем то, о чем он нас просит».

Браим Диас подтверждает слова Джонатана Та:

«Хаби Алонсо – отличный тренер с интенсивными тренировками, он хочет выжать из нас максимум, он очень хорошо знает клуб. Если честно, Хаби все еще игрок! Его передачи, касание – он очень хорош и все еще может играть».

Мы скоро увидим, насколько эффективны методы Алонсо. Первый матч на чемпионате мира среди клубов «Мадрид» проведет 18 июня против «Аль-Хилаля».

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