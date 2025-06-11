🔥 Топ-30 сильнейших лиг планеты. Большое исследование Opta

Статистический портал Opta составил рейтинг футбольных лиг мира, основываясь на уровне команд, выступающих в каждом чемпионате. При работе над рейтингом эксперты использовали расширенные показатели эффективности, они проанализировали результаты более 15 тысяч команд по всему миру в сезоне-2024/25.

Топ-5 Европы остается прежним: АПЛ, Ла Лига, Серия А, Бундеслига и Лига 1. При этом эксперты Opta предлагают вынести за скобки английское первенство, отмечая, что благодаря коммерческой мощи и уровню команд Премьер-лига стоит особняком среди других чемпионатов.

Средний рейтинг 20-ти клубов, которые сыграют в АПЛ в сезоне 2025/26, по шкале от нуля до 100 (где 100 – команда с лучшим рейтингом в мире, а ноль – с худшим) составляет 92,6. Вторую строчку разделили Серия А и Ла Лига: средний рейтинг команд из Италии и Испании составляет 87. Совсем немного отстает Бундеслига с показателем в 86,3.

Пятерку лучших лиг мира замыкает французская Лига 1, где средний рейтинг команд равен 85,5. Разрыв между «ПСЖ» и «Лиллем», второй лучшей командой французского первенства в рейтинге Opta, составляет девять рейтинговых очков. Ни в одном из других топовых чемпионатов разрыв между первой и второй командами не превышает 5,1.

Клубы топ-5 Европы в рейтинге Opta

По вертикали – рейтинг клубов, по горизонтали – лига и ее рейтинг

Бразильская Серия А – единственный неевропейский чемпионат, попавший в десятку лучших лиг планеты. Средний рейтинг бразильских клубов составляет 79,4 – выше, чем у Эредивизи (78,8) и немного ниже, чем у чемпионата Португалии (79,8).

РПЛ делит 23-ю строчку с чемпионатами Австрии и Швейцарии, у всех трех лиг средний рейтинг команд составляет 76,1.

Топ-30 лучших лиг планеты по версии Opta

Эксперты Opta понимают, что в лигах разное количество команд, а это влияет на средний рейтинг клубов в чемпионате. Поэтому портал составил альтернативную таблицу, ориентируясь на показатели десяти первых команд каждой лиги.

В первой пятерке картина все та же, а чемпионат Португалии поднимается на шестое место. Эредивизи тоже поднимается выше и обходит бразильскую Серию А. Российская Премьер-лига поднимается на 17-ю строчку со средним клубным рейтингом 78,9.

Рейтинг лиг по десятке лучших команд чемпионата

А вот так выглядит десятка лучших клубов планеты по версии Opta

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