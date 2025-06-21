В США на чемпионат мира среди клубов съехались команды со всего мира, у всех при этом разные цели. Кто-то жаждет только победы, кто-то планирует поэкспериментировать с составом перед стартом сезона, а некоторые просто хотят показать себя в матчах против лучших клубов планеты.

Короче говоря, на турнире в США собрались разношерстные футболисты, за новозеландский «Окленд Сити», например, выступают любители. Портал Score90 решил взглянуть на участников КЧМ с точки зрения разницы в возрасте, эксперты составили два рейтинга: один с самыми взрослыми игроками турнира, а другой – с самыми юными.

Главным ветераном клубного ЧМ стал Фабио Лопес, вратарю «Флуминенсе» на момент старта турнира исполнилось 44 года и 9 месяцев! В матче первого тура группового этапа против дортмундской «Боруссии» вратарь не пропустил, встреча закончилась нулевой ничьей.

В список ветеранов также вошли легенды Тиаго Силва и Лука Модрич. Серхио Рамос, занявший последнюю строчку рейтинга, младше Энцо Переса, расположившегося на четвертом месте, всего на месяц.

Самые возрастные игроки КЧМ

А звание главного юнца турнира уходит Леннарту Карлу из «Баварии», ему перед стартом КЧМ исполнилось 17 лет и 4 месяца. Молодой полузащитник успел провести 45 минут в матче против «Окленда», но результативными действиями не отметился. Ибраим Мбайе занял второе место, он старше Карла всего на месяц.

Самые молодые игроки клубного ЧМ

Разница между Фабио Лопесом, самым возрастным игроком, и Леннартом Карлом, самым юным футболистом, составляет 27 лет и 5 месяцев!

Как вам такое разнообразие?

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