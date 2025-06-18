Флориан Виртц был одной из главных трансферных целей европейских грандов, в этой гонке за немецкий талант, похоже, победил «Ливерпуль». Пресса сообщает, что мерсисайдцы уже на этой неделе могут объявить о переходе.

Руководство «Баварии» не скрывало, что клуб заинтересован в подписании Виртца. Карл-Хайнц Румменигге даже называл полузащитника лучшим немецким игроком, игнорируя Джамала Мусиалу:

«Для меня Флориан Виртц – лучший игрок в Германии. И я не делаю секрета из того факта, что подписание контракта с Виртцем должно быть нашей четкой целью. Все в «Баварии» согласны с тем, что он именно тот игрок, которого мы хотим подписать – не для того, чтобы ослабить «Байер», а чтобы усилить себя».

Дело в свои руки взял сам Ули Хенесс, который сейчас де-юре является лишь членом наблюдательного совета. В конце мая немецкая пресса сообщала о встрече представителей «Баварии» и Виртца в доме Хенесса в Тегернзее.

Еще одна встреча сторон состоялась в Мюнхене в день празднования чемпионства Рекордмайстера, тогда с Флорианом общались не только почетные президенты клуба Хенесс и Румменигге, но и действующее руководство – Макс Эберль, Кристоф Фройнд, Ян-Кристиан Дрезен. До этого Венсан Компани долго обсуждал с полузащитником тактику и его возможную роль в команде. После Виртц отправился в отпуск, думая о своем будущем, а через пять дней мюнхенцы получили от игрока «вежливый отказ».

Похоже, все манипуляции руководства Рекордмайстера были напрасны: Фло давно решил, что перейдет в «Ливерпуль».

Инсайд раздобыл новоиспеченный журналист Тони Кроос. На подкаст Einfach Mal Luppen к легенде заглянул Руди Феллер, занимающий пост спортдира сборной Германии, он рассказал, что Флориан определился с клубной пропиской еще до череды майских встреч с Хенессом и Ко:

«Несколько месяцев назад Флориан, как и его отец, намекнул мне, что он собирается перейти в «Ливерпуль».

С Виртцем и его семьей Феллер знаком не только по сборной Германии, но и по «Байеру», в руководстве которого Руди трудился долгие годы.

Ждем Фло в Англии.

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