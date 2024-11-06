📸🎥 Сила привычки. Хаби Алонсо вернулся на «Энфилд» и покорил фанатов одним поступком

Не таким представлял Хаби Алонсо возвращение на «Энфилд»: в Лиге чемпионов его «Байер» уступил «Ливерпулю» с разгромным счетом 0:4.

Все же стадион мерсисайдцев тепло принял легенду. Перед выходом на поле Хаби исполнил особый ритуал – прикоснулся к табличке This is Anfield.

Этот взгляд!

В соцсетях болельщиков накрыла ностальгия:

💭 «Ах, Хаби Алонсо проявляет уважение к наследию «Энфилда»! Легенда «Ливерпуля» в глубине души по-прежнему остается фанатом «красных».

💭 «Это слишком трогательно. Даже жаль, что мы обыграли его команду так крупно».

💭 «Я знал, что они проиграют, но я действительно сочувствую Хаби. Но это все же спорт. Огромное уважение ему».

💭 «Забавно, что мы все считали его преемником Клоппа. Абсолютная легенда клуба, не верится, что прошло так много лет с того момента, когда Алонсо играл за нас».

💭 «От этих кадров у меня мурашки, столько приятных воспоминаний. Алонсо – один из лучших игроков в нашей истории, ему позволено прикасаться к этой особенной табличке».

«Энфилд» встретил Хаби аплодисментами. После болезненного поражения испанец нашел в себе силы поблагодарить поклонников «красных» за теплый прием.

Хаби ждала встреча со старым знакомым – Тиаго. Алонсо и Алькантара играли за «Ливерпуль», но в разное время, все же их карьерные пути пересекались и на уровне клуба, и на уровне сборной. Они вместе выступали за «Баварию» в период с 2014 по 2017 год, а за национальную команду Испании они оба играли с 2011 по 2014 год.

После четырех матчей общего этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» набрал 12 очков и уверенно расположился на первой строчке. В копилке «Байера» семь очков, команда занимает 11-е место в турнирной таблице.

Какие эмоции от возвращения Алонсо на «Энфилд»?

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