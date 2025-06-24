Лионель Месси 24 июня отмечает свой день рождения, одному из лучших футболистов в истории исполнилось 38 лет. Годы летят, а суть не меняется – аргентинец продолжает помогать своим командам побеждать.

В матче второго тура группового этапа КЧМ Лео со штрафного забил победный гол в матче с «Порту», это 68-й мяч аргентинца со штрафного в карьере. В плей-офф «Интер Майами» сыграет с экс-клубом Месси – «ПСЖ».

Сегодня Transfermarkt оценивает Лионеля в 18 млн евро. Портал составил рейтинг рекордных трансферных стоимостей игроков от 38 лет и старше в истории, аргентинец занял первое место.

Следом идет вечный соперник Месси – Криштиану Роналду, которого в 2023-м Transfermarkt оценивал в 15 млн евро. Замыкает тройку самых дорогих ветеранов в истории Лука Модрич, в том же 2023-м Transfermarkt оценивал хорвата в 10 млн евро.

Рекордные стоимости игроков от 38 лет и старше

Элитнейший список.

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