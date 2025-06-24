«Старый Ворчун». Антонелла мило поздравила Месси с днем рождения, подготовила смешной торт 😁

Лионелю Месси исполнилось 38 лет. Для большинства аргентинец – живая легенда футбола, но для близких он просто отец и муж. Антонелла Рокуццо мило поздравила супруга с праздником:

«С днем рождения, старый Ворчун! Лучший папа, лучший партнер, лучший во всем!!! Как нам повезло, что ты у нас есть!»

Ворчун – персонаж вселенной смурфиков, он вечно недоволен и часто повторяет фразу «терпеть не могу». Видимо, теперь у Лео появилось милое семейное прозвище, тортик для легенды подготовили соответствующий.

К посту Антонелла приложила фото из семейного альбома.

Разве Лео похож на Ворчуна?

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