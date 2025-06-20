🤯 Игрок «Баварии» писал Нико Уильямсу о переезде в Германию. Мюнхенцы хотят заполучить испанца

Если верить сообщениям в прессе, Нико Уильямс настроился на переход в «Барселону», где вингер сможет воссоединиться со своими товарищами по сборной Испании. Как часто бывает с «блауграной» в последнее врем, проблемой может стать финансовая сторона вопроса.

По сведениям El Correo, «Барса» предложила платить за Нико в рассрочку, но такой вариант не устраивает «Атлетик», который хочет получить всю сумму сразу, добавляет Marca. Сложности могут возникнуть и с регистрацией новичка, о чем любит напоминать Тебас.

За Нико охотятся и другие европейские гранды, в том числе «Бавария», которая этим летом уже упустила Флориана Виртца, перешедшего в «Ливерпуль».

В какой-то момент историю про скорый трансфер Нико в «Баварию» начали разгонять и футболисты мюнхенцев. Уильямс в соцсетях обменялся подписками с Адамом Азну, выпускником Ла Масии. Когда об этом написал фанатский аккаунт, Азну оставил под постом эмодзи повара.

В интервью Жерару Ромеро Адам открыто прокомментировал слухи о будущем Нико:

«Я подписался на него в инстаграм, написал ему сообщение, он ответил. Я тогда думал, что он правда может к нам присоединиться, подумал, будет здорово, если в «Баварию» перейдет испанец.

Не думаю, что своим сообщением я разрушил его переход в «Баварию». Я уже видел новости о том, что он, скорее всего, перейдет в «Барсу», в тот момент я подумал: «Черт, это не может быть правдой!» Но потом я сказал себе, что это не моя работа, а мне лучше сосредоточиться на других вещах».

«Бавария» еще верит в возможность подписания Уильямса, передает журналист Флориан Плеттенберг. По его информации, спортдир Рекордмайстера Макс Эберль вылетел из США в Мюнхен, чтобы в том числе вновь попытаться договориться с Нико.

Где Нико начнет следующий сезон? Может, в «Атлетике»?

🎥 «Зенит» задонатил «Барсе» на трансфер Нико Уильямса. Фанаты «блауграны» рады – в обмен предлагают свою звезду 😁