🎥 «Я им восхищаюсь». Королевские слова Месси о соперничестве с Роналду 🐐

«Интер Майами» начал чемпионат мира среди клубов с ничьей в матче против «Аль-Ахли», во втором туре группового этапа команда Дэвида Бекхэма заработала три очка. Лионель Месси на 54-й минуте идеально исполнил штрафной и своим голом помог команде вырвать победу над «Порту» со счетом 2:1.

На КЧМ не приехала другая легенда – Криштиану Роналду, который совсем недавно одержал победу в Лиге наций в составе своей сборной. После матча с «Порту» журналист DSports спросил у Лео, как он смотрит на их с Криро отношения.

Месси дал красивый ответ:

«Как и должно быть, наше соперничество оставалось в рамках футбольного поля. Каждый из нас хотел быть максимально полезен для своей команды. Была спортивная конкуренция, и это вполне нормально.

Но все же за пределами поля мы обычные люди. Конечно, нас нельзя назвать друзьями, потому что мы не проводим время вместе, но мы всегда относились друг к другу с большим уважением.

Я испытываю огромное уважение и восхищение к нему, к его карьере, ведь он все еще продолжает соревноваться на самом высоком уровне».

Лео наврал, они с Криро точно не обычные люди.

🔥 Сборная одноклубников Месси VS товарищи Роналду. Чья команда окажется сильнее?