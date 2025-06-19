🎥 У Пьерлуиджи Коллины спросили, какого игрока было особенно тяжело судить. Легенда дал королевский ответ 🔥

Пьерлуиджи Коллина – легенда судейского цеха, под чьим взглядом съеживались даже самые суровые игроки. Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг величайших судей в истории, итальянец уверено занял первое место.

Сегодня 65-летний Коллина занимает должность главы судейского комитета ФИФА. По просьбе Sky Sports итальянец вспомнил свою карьеру – его попросили назвать игрока, которого было особенно тяжело судить.

Коллина дал королевский ответ:

«На поле нет игроков, которых тяжело судить, по крайней мере, для меня. Со мной такого не случалось. Конечно, есть футболисты с сильным характером, но я считаю, встречаться с такими игроками на поле замечательно. Иногда между нами случались… приятные моменты. Но я бы не сказал, что с кем-то мне было тяжело».

Годы идут, а взгляд все тот же.

Легенда.

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