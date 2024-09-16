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IFFHS показала рейтинг лучших судей в истории. Многие из топа точно запомнились болельщикам

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Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг величайших судей в истории. Для этого они подвели итоги ежегодного рейтинга арбитров с 1987 по 2022 год, чтобы выделить лучших из лучших.

Место судьи в каждой ежегодной категории определяет количество начисляемых ему очков. Если судья занимает первое место в рейтинге, он получает 20 очков. Судья, занявший второе место, получит 19 очков, третье − 18 и так далее.

Предсказуемо первое место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина, который в период с 1998 по 2003 год шесть раз получал ежегодную награду IIHFS «Лучший судья в мире» − у него 191 очко. Это на семь больше, чем у второго места − Маркуса Мерка.

Соотечественник Мерка, немец Феликс Брих, занимает третье место с 161 очком, а Ким Милтон Нильсон − четвертое.

Англичанин Говард Уэбб замыкает пятерку лучших с 156 очками. Уэбб − один из трех английских арбитров в этом списке: Грэм Полл стал 23-м с 82 очками, опередив на два очка Мартина Аткинсона, занимающего 27-е место.

Вот как выглядит весь рейтинг лучших арбитров мира по версии IIHFS.

В число лучших даже вошел один представитель с постсоветского пространства − узбекский специалист Равшан Ирматов.

Клубы
logoГовард Уэбб
logoМаркус Мерк
logoФеликс Брих
logoПьерлуиджи Коллина
Ким Мильтон Нильсен
Бьорн Куйперс
logoНикола Риццоли
logoДжюнейт Чакыр
Грэм Полл
Массимо Бузакка
logoМартин Аткинсон
logoФранк Де Блекере
logoРавшан Ирматов
logoДамир Скомина