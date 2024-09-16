IFFHS показала рейтинг лучших судей в истории. Многие из топа точно запомнились болельщикам

Международная федерация футбольной истории и статистики составила рейтинг величайших судей в истории. Для этого они подвели итоги ежегодного рейтинга арбитров с 1987 по 2022 год, чтобы выделить лучших из лучших.

Место судьи в каждой ежегодной категории определяет количество начисляемых ему очков. Если судья занимает первое место в рейтинге, он получает 20 очков. Судья, занявший второе место, получит 19 очков, третье − 18 и так далее.

Предсказуемо первое место занял итальянец Пьерлуиджи Коллина, который в период с 1998 по 2003 год шесть раз получал ежегодную награду IIHFS «Лучший судья в мире» − у него 191 очко. Это на семь больше, чем у второго места − Маркуса Мерка.

Соотечественник Мерка, немец Феликс Брих, занимает третье место с 161 очком, а Ким Милтон Нильсон − четвертое.

Англичанин Говард Уэбб замыкает пятерку лучших с 156 очками. Уэбб − один из трех английских арбитров в этом списке: Грэм Полл стал 23-м с 82 очками, опередив на два очка Мартина Аткинсона, занимающего 27-е место.

Вот как выглядит весь рейтинг лучших арбитров мира по версии IIHFS.

В число лучших даже вошел один представитель с постсоветского пространства − узбекский специалист Равшан Ирматов.