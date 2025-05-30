Как VAR влиял на работу судей в Ла Лиге? Больше всего решений против «Мадрида» и в пользу «Барсы» 🤯

В сезоне-2024/25 VAR рекордные 189 раз изменил решение арбитра в Ла Лиге. Предыдущий рекорд был зафиксирован в сезоне-2022/23, тогда вмешательств VAR было на 10 меньше, чем в завершившейся кампании.

Издание As рост объясняет двумя причинами: увеличение ошибок арбитров, особенно в действиях, связанными с красными карточками, а также внедрение системы полуавтоматического определения офсайда.

Чаще всего VAR корректировал решения судей в отношении назначения одиннадцатиметрового: видеоарбитр помог назначить 86 пенальти в сезоне-2024/25.

Вмешательства/голы/пенальти/красные карточки/ошибки в идентификации наказанных игроков

Больше всех в минувшем сезоне Ла Лиги от VAR страдали «Алавес» и «Мадрид»: 16 раз VAR корректировал решение арбитра в пользу их соперников. А «Барселона», напротив, стала главным бенефициаром: 16 раз VAR помогал арбитру изменить решение в пользу каталонцев.

Клуб/решение в пользу/решение против

VAR отменил восемь голов «Реала» – рекорд Ла Лиги в минувшем сезоне, следом идет «Вильярреал», лишившийся шести забитых мячей. Голы «Валенсии», «Райо Вальекано», «Хетафе» и «Бетиса» VAR не отменял ни разу. Чаще всего VAR отменял голы соперников «Лас-Пальмас» (шесть мячей) и «Барсы» (пять мячей).

После просмотра VAR пенальти чаще всего назначались в ворота следующих команд: «Атлетик» (семь), «Барселона» (пять), «Осасуна» (пять), «Реал» и «Атлетико» (обоим по четыре). «Леганес», «Лас-Пальмас» и «Севилья» – единственные три клуба Ла Лиги, в ворота которых в этом сезоне не был назначен пенальти после вмешательства VAR.

Что касается удалений, от решений видеоассистента больше остальных страдали «Мальорка» (четыре красные), а также «Атлетико», «Хетафе» и «Райо» (у всех по три удаления). А наибольшую выгоду получили «Мадрид» и «Алавес» – игроков их соперников удаляли четыре раза после вмешательства VAR.

Как вам такая статистика?

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