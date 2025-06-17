Нойеру было так скучно в матче с «Оклендом», что он начал разминаться. В центре поля 😮💨
Еще раз напомним: «Бавария» разгромила «Окленд» со счетом 10:0. На клубном ЧМ.
Если хотите понять, что мюнхенцы на самом деле думают об этом турнире, то посмотрите на Мануэля Нойера. Когда разница в счете стала двузначной, он перешел на фитнес. В центре поля.
Ну и классика.
Не кажется ли вам, что это неуважение?
Проблема не в самом турнире, а в системе отбора. Архипелаг не должен иметь прямую путевку. Как и многие другие. Если вы ставите 12 от УЕФА, то ставьте 12 лучших от УЕФА, а не зальцбурги с порту и тд. То же самое и с остальными континентами. Когда же дело доходит до серфенгистов, то есть стыки вне рамок КЧМ.
Какое может быть неуважение? То что Бавария вышла на поле против любителей - высшая похвала.