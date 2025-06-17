Нойеру было так скучно в матче с «Оклендом», что он начал разминаться. В центре поля 😮‍💨

Еще раз напомним: «Бавария» разгромила «Окленд» со счетом 10:0. На клубном ЧМ.

Если хотите понять, что мюнхенцы на самом деле думают об этом турнире, то посмотрите на Мануэля Нойера. Когда разница в счете стала двузначной, он перешел на фитнес. В центре поля.

Ну и классика.

Не кажется ли вам, что это неуважение?