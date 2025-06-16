📸 Победа «Баварии» 10:0 над «Оклендом» – уже мем. Досталось даже Тер Стегену 🤣
Было вполне предсказуемо, что «Бавария» крупно обыграет «Окленд Сити», за который выступают любители. Встреча первого тура группового этапа чемпионата мира среди клубов закончилась победой Рекордмайстера со счетом 10:0, это еще Харри Кейн не забил.
А вот, где зачастую оказывался Мануэль Нойер.
Соцсети встретили столь крупный счет мемами – собрали лучшие:
Фанатский аккаунт сборной Сан-Марино (официального профиля у команды нет) понимает чувства «Окленда».
💭 «Коротко об этом матче: «Остановитесь! Он уже мертв!»
💭 «Бавария – та команда, которая в благотворительном матче от ЮНИСЕФ против ютуберов победит со счетом 137:0».
💭 «Илич заслужил «Золотой мяч» за эту игру».
Очень много шуток про «Барселону» и легендарные 8:2 в Лиге чемпионов – особенно от поклонников «Мадрида». Надо сказать, некоторые фанаты «блауграны» с чувством юмора тоже иронизируют.
💭 «Я молил о таких днях».
💭 «Фанаты «Барсы» после 8:2 видят результат матча «Баварии» и «Окленда».
💭 «Этот «Окленд» – «Барселона» версии pro max».
💭 «Они сделали то, что не смог сделать «Окленд» против «Баварии». Респект!»
💭 «Первый раз?»
От болельщиков «Барсы» внезапно досталось Тер Стегену.
💭 «Оба пропустили по восемь мячей, но у голкипера «Окленда» оценка выше, чем у Тер Стегена».
💭 «Не могу поверить, что Тер Стеген заставил «Барселону» выглядеть, как «Окленд Сити», но при этом все еще находятся игроки «Барсы», которые хотят, чтобы он остался в клубе. 🤡#TerStegenOut».
Впереди у «Окленда» и «Баварии» матчи группы против «Бенфики» и «Бока Хуниорс».
У новозеландцев получится хотя бы забить на турнире в США?
🎥 «Бавария» разнесла «Окленд» 10:0. Молчун Майкл Олисе блестяще ответил, жалко ли ему соперников 😬