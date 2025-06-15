Фанаты обвинили Ямаля в троллинге Роналду. Юношу разносят в соцсетях 😡

Встреча Испании и Португалии в финале Лиги наций преподносилась как противостояние вундеркинда Ламина Ямаля и легенды Криштиану Роналду. Победил опыт: Криро забил, чем помог своей сборной одолеть «красную фурию».

А Ламин после матча столкнулся с критикой: юноша не стал аплодировать португальцам, а позже отвернулся от Роналду , когда пожимал тому руку. Досталось даже внешнему виду молодого игрока!

Спустя несколько дней после проигрыша в финале Лиги наций Ямаль поделился фотографиями, на которых он убирает на улице опавшие листья и выкладывает из них букву «Р».

Фанаты решили: таким образом парень троллит Криштиану, которому в юности приходилось убирать улицы.

В комментариях под постом Ламина парня ругают:

💭 «Я хейтер Роналду, но поведение Ламина Ямаля отвратительно! Как можно называть мусором того, кто обыграл тебя в финале?»

💭 «Если не уважаешь легенд, у тебя не будет будущего, парень».

💭 «Твое будущее, это наша реальность, пацан. Будь скромнее!»

С гневными комментариями соседствуют гифки с Криро:

Люди зря ополчились на подростка: буква «Р» отсылает не к Роналду, а к имени Райан – так Ямаль представился туристкам из Франции , которые не узнали звездного футболиста. После того случая Ламин в шутку называет себя Райаном, adidas даже подготовил для игрока форму сборной Испании с именем Райан на спине.

Криштиану, кстати, перед матчем просил общественность не давить на юношу и снять с него лишнее давление. Похоже, не все поклонники Криштиану прислушались к кумиру.

Никакого неуважения к легенде, просто подростковые шутки.

Команда лучших игроков сезона в Лиге наций. Без Роналду – фанаты в гневе 😡