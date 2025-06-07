🎥 Роналду переживает за Ямаля. У Криштиану есть одна просьба к окружению юноши

В финале Лиги наций сразятся Испания и Португалия. Противостояние сборных преподносят как битву 40-летнего Криштиану Роналду и 17-летнего Ламина Ямаля – испанец называет португальца легендой, а Криро отмечает уникальность каталонского вундеркинда.

На предматчевой пресс-конференции Роналду дал важный совет Ламину и его окружению:

«Парнишка очень, очень, очень хорош. Он находится в клубе, который ему очень помогает, выступает за сборную, которая тоже ему серьезно помогает. Он развивается в благоприятной среде для проявления всех его качеств, которые очень велики.

Я прошу лишь об одном: позвольте парнишке расти спокойно, не давите на него. Лучшее, что мы можем сделать для футбола, – позволить ему спокойно развиваться в своем темпе и манере, чтобы потом наслаждаться его игрой много лет. Вот этим ему можно помочь. С него нужно снять давление, оставить в покое и позволить идти своим путем, ведь таланта он точно не лишен».

Как вам мудрость от Криштиану?

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