«Пусть так делает на Ибице, а не когда представляет сборную». Легенда «Реала» раскритиковал поведение Ямаля
Легенда «Реала» раскритиковал звезду «Барселоны» Ламина Ямаль за его поведение во время пресс-конференции после матча в Лиге наций.
Во время своего выступления на пресс-конференции Ямаль решил надеть кепку задом наперед, и бывший полузащитник «Реала» Гути остался недоволен этим.
Выступая в испанской телевизионной программе El Chiringuito, Гути заявил, что молодой человек не должен был одеваться так небрежно, представляя сборную Испании.
«Не знаю, впервые ли я вижу парня в кепке задом наперед. Мне это не нравится. Потому что он из сборной Испании! Когда он едет на Ибицу или куда хочет, он может так одеться. Но не с испанской сборной на пресс-конференции. Мне это не нравится».
В воскресенье вечером чемпионы Евро-2024 Испания не смогла сохранить свой трофей Лиги наций, проиграв финал 2024/25 Португалии в серии пенальти после ничьей 2:2.
Хлюпик не до деланный!
https://imgur.com/4hJsW82
https://imgur.com/HVn6E3u
https://imgur.com/FqEbylZ
Открываем оригинал ствтьи слово "club" не смущает?
Переводим:
"В жизни ты делаешь то, что хочешь, но не со своим КЛУБОМ или национальной сборной."
ещё есть вопросы?