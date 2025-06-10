«Пусть так делает на Ибице, а не когда представляет сборную». Легенда «Реала» раскритиковал поведение Ямаля

Легенда «Реала» раскритиковал звезду «Барселоны» Ламина Ямаль за его поведение во время пресс-конференции после матча в Лиге наций.

Во время своего выступления на пресс-конференции Ямаль решил надеть кепку задом наперед, и бывший полузащитник «Реала» Гути остался недоволен этим.

Выступая в испанской телевизионной программе El Chiringuito, Гути заявил, что молодой человек не должен был одеваться так небрежно, представляя сборную Испании.

«Не знаю, впервые ли я вижу парня в кепке задом наперед. Мне это не нравится. Потому что он из сборной Испании! Когда он едет на Ибицу или куда хочет, он может так одеться. Но не с испанской сборной на пресс-конференции. Мне это не нравится».

В воскресенье вечером чемпионы Евро-2024 Испания не смогла сохранить свой трофей Лиги наций, проиграв финал 2024/25 Португалии в серии пенальти после ничьей 2:2.