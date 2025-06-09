«Его следует оштрафовать за неуважение». Болельщики раскритиковали Ямаля за поведение в финале Лиги наций

В Мюнхене состоялся финал Лиги Наций между Испанией и Португалией.

Испания дважды выходила вперед благодаря голам Мартина Зубименди и Микеля Оярсабаля, но португальцы сравняли ударами Нуну Мендеша и Криштиану Роналду.

После 120 минут игры исход матча пришлось решать в серии пенальти. Капитан сборной Испании Альваро Мората не реализовал решающий пенальти, и Португалия одержала победу со счетом 5:4, завоевав свой второй трофей Лиги наций.

Болельщики отметили, что Ямаль в отказался аплодировать португальским игрокам после их победы, кадры стали вирусными в социальных сетях.

17-летний футболист отошел от остальных товарищей по команде и снял свою медаль за второе место, прежде чем направиться в туннель.

В социальных сетях писали:

💬 «ЛАМИН ЯМАЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ХЛОПАТЬ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМАНДЕ И УХОДИТ».

💬 «Его следует оштрафовать за неуважение...».

💬 «Ему еще многому предстоит научиться...».

💬 «Он не единственный, кто отказался хлопать».

💬 «Ему всего 17. Простите его».

💬 «Я бы тоже не хлопал, если бы проиграл?? Спортивное поведение — это приятная награда».