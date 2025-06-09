«Его следует оштрафовать за неуважение». Болельщики раскритиковали Ямаля за поведение в финале Лиги наций
В Мюнхене состоялся финал Лиги Наций между Испанией и Португалией.
Испания дважды выходила вперед благодаря голам Мартина Зубименди и Микеля Оярсабаля, но португальцы сравняли ударами Нуну Мендеша и Криштиану Роналду.
После 120 минут игры исход матча пришлось решать в серии пенальти. Капитан сборной Испании Альваро Мората не реализовал решающий пенальти, и Португалия одержала победу со счетом 5:4, завоевав свой второй трофей Лиги наций.
Болельщики отметили, что Ямаль в отказался аплодировать португальским игрокам после их победы, кадры стали вирусными в социальных сетях.
17-летний футболист отошел от остальных товарищей по команде и снял свою медаль за второе место, прежде чем направиться в туннель.
В социальных сетях писали:
💬 «ЛАМИН ЯМАЛЬ ОТКАЗЫВАЕТСЯ ХЛОПАТЬ ПОРТУГАЛЬСКОЙ КОМАНДЕ И УХОДИТ».
💬 «Его следует оштрафовать за неуважение...».
💬 «Ему еще многому предстоит научиться...».
💬 «Он не единственный, кто отказался хлопать».
💬 «Ему всего 17. Простите его».
💬 «Я бы тоже не хлопал, если бы проиграл?? Спортивное поведение — это приятная награда».