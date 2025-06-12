🔥 Рейтинг участников клубного ЧМ от The Athletic. В топ-10 только европейские гранды, «ПСЖ» лишь третий

Сезон закончен, матчи сборных доигрываются, футболисты со всего света собираются в США, где с 15 июня стартует чемпионат мира среди клубов. В розыгрыше турнира, который пройдет под эгидой ФИФА, примут участие 32 клуба со всего мира.

Перед стартом соревнования The Athletic составил рейтинг всех участников КЧМ. Журналисты издания отмечают: «Это не просто рейтинг, основанный на том, насколько хороша каждая команда на поле. Мы использовали показатели, которые измеряют производительность на поле, но нам также было интересно сравнить клубы с точки зрения их глобальных профилей и финансовой мощи».

Авторы рейтинга при работе опирались на пять критериев:

Клубный рейтинг Opta , который присваивает каждому клубу мира оценку по стобалльной шкале на основе продвинутой статистики и последних результатов. Совокупные расходы на трансферы за последние пять лет. Средняя посещаемость домашних игр в сезоне-2024/25. Общее количество подписчиков в социальных сетях. История побед в континентальных турнирах, рассматривались лишь соревнования высшего уровня – Лига чемпионов, но не Лига Европы, например.

Авторы оценили каждый клуб в каждой категории, поставив оценку от одного до 32, затем результат разделили на пять, чтобы получить общий балл – чем ниже балл, тем выше рейтинг клуба.

Весь получившийся топ The Athletic можете посмотреть здесь , остановимся на десятке лучших и уделим особое внимание трем лучшим клубам.

Топ-10 лучших клубов КЧМ по версии The Athletic

10 место: «Бенфика», рейтинг The Athletic – 59;

9 место: «Ювентус», рейтинг The Athletic – 51,5;

8 место: «Атлетико», рейтинг The Athletic – 49,5;

7 место: дортмундская «Боруссия», рейтинг The Athletic – 49;

6 место: «Челси», рейтинг The Athletic – 42;

5 место: «Интер», рейтинг The Athletic – 34,5;

4 место: «Манчестер Сити», рейтинг The Athletic – 31,5;

3 место: «ПСЖ», рейтинг The Athletic – 28.

Пояснение от издания : «Уже несколько лет «ПСЖ» является невероятно богатым клубом с большими амбициями, теперь, когда они наконец завоевали Лигу чемпионов, они будут стремиться укрепить статус сильнейших во всех отношениях. После разгрома 5:0 над «Интером» «ПСЖ» поднялся на третье место в рейтинге Opta, клуб также занимает третью строчку в рейтинге команд по количеству подписчиков.

В ближайшие годы «ПСЖ» проведет большую работу, кардинально изменив показатели по континентальным наградам, а также улучшит посещаемость домашних игр, благодаря строительству новой арены. Схема с государством, владеющим футбольным клубом, работает. Сказка».

2 место:«Мадрид», рейтинг The Athletic – 26,5.

Пояснение от издания : «Несмотря на многочисленные голы нового нападающего Килиана Мбаппе, клуб провел крайне неудачный сезон в Испании и Лиге чемпионов. Но теперь у «сливочных» есть, пожалуй, самый интересный молодой тренер в мире, который проведет свои первые матчи у руля команды именно на клубном чемпионате мира.

Сложно сказать, сможет ли Хаби Алонсо в ближайшие несколько недель придать команде новый импульс, но с приходом Трента Александер-Арнолда и Дина Хейсена, команда, безусловно, будет выглядеть по-другому. «Мадрид» не занял первую строчку отчасти из-за относительно небольших трансферных расходов в последнее время («всего» 303 млн евро против 606,5 млн евро у команды, занявшей первое место) и отсутствия значимых трофеев в сезоне-2024/25».

1 место: «Бавария», рейтинг The Athletic – 22.

Пояснение от издания : «Лидер нашего рейтинга может удивить, но «Бавария» обошла «Мадрид» не только по расходам на трансферы, но и по средней посещаемости – 75 000 человек в Мюнхене против 72 692 в Мадриде. «Бавария» обходит «Реал» и в рейтинге Opta: мюнхенцы шестые, а «сливочные» восьмые.

Рекордмайстер при этом уступает «Мадриду» по количеству подписчиков, у клуба олдскульные болельщики. Сложно предсказать их шансы на победу на чемпионате мира среди клубов, все же «Бавария» завоевала титул Бундеслиги с отрывом в 13 очков, но при этом обидно вылетела из Лиги чемпионов от «Интера» в 1/4 турнира. В любом случае, они крайне солидны».

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