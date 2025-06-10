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🔥 Выбираем команду сезона! Опорник – думаем 🤔

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Передвигаемся в среднюю линию, где подберем одного опорного полузащитника и двух игроков, активно участвующих в атаке.

Наконец-то – интрига!

1) Йозуа Киммих, «Бавария». Чемпион Германии.

А вы знали, что Киммих – лучший игрок сезона по среднему рейтингу? А мы говорили.

Йозуа по-прежнему покрывает всю опорную зону и часто смещается на правый фланг, особенно в сборной Германии.

50 матчей и 3+10 по «гол+пас» – и мы по-прежнему пытаемся понять, почему мюнхенцы не прикладывают 101% усилий, чтобы переподписать Йозуа.

Лучший индивидуальный сезон Киммиха. 63% выигранных мячей на земле, 3,5 возвратов мяча за игру, семь созданных голевых моментов и 92% точность передач. Что тебе еще нужно, «Барселона»?

2) Николо Барелла, «Интер». Везде по чуть-чуть.

Сердце финалиста Лиги чемпионов чуть-чуть забарахлило под конец сезона, но какие могут быть вопросы? Объемы работы Бареллы просто сумасшедшие.

Николо очень много в подстраховке и прессинге. В атаке он нередко подключается на правый фланг и становится главным форпостом для передачи мяча по периметру атаки. Ну а чтение игры Бареллы – возможно, главная причина, что «Интер» вообще оказался в финале ЛЧ.

3) Витинья, «ПСЖ». Выиграл вообще все.

Ну а куда еще его поставить? Витинья играет просто везде. Но формально он ближе всех к опорной зоне в составе парижан.

Португальский дирижер, сродни итальянскому коллеге, шикарно читает игру, в среднем возвращая команде мяч по пять раз за игру. Отметим нереальную точность передач (96% – на своей половине, 92% – на чужой. И это при том, что на половине соперника он отдает в два раза больше.

В креативе Витинья немного уступает соперникам выше, но зато он хорош в единоборствах (57% выигранных на земле) и вообще Лигу чемпионов выиграл.

4) ЭнцоФернандес, «Челси». Сердце «Челси».

Светлая часть нефтяного пятна «Челси».

Энцо в этом сезоне был настолько хорош в оборонительных действиях, что решил заняться атакующими. Ну или «Челси» был так плох… Ладно, Боули решит эту проблему трансфером нового вратаря.

А если серьезно, то 8+14 для игрока, не входящего в первую волну атаки – сумасшествие. Энцо не так искусен в передаче, как Витинья или Киммих. Зато умеет по-настоящему продавливать, где можно, и бить, где нужно.

Оборонительные показатели у него хорошие. Но атакующие – выдающиеся. 13 созданных голевых моментов. Да, Коул Палмер?

5) Юри Тилеманс, «Астон Вилла».

Его когда-нибудь уже заметят? Спасибо Унаи Эмери, хоть так.

У Тилеманса лучший сезон в карьере – 53 матча и 7,33 по средней оценке. Но, как и Барелле, немного не хватило в конце.

Рекордные для себя 5+10 (2+3 в ЛЧ), 60% выигранных единоборств в АПЛ (в том числе в воздухе – при росте 176 см), 2,5 отбора за игру и 19 созданных голевых моментов. Гений.

6) Деклан Райс, «Арсенал».

9+10 – вот вам и Райс! Кому не надоело вспоминать про дубль «Реалу» со штрафных? А как их забыть?

Оказалось, что Райс способен строить атаку – 20 созданных голевых моментов. При этом он не  заходит глубоко и часто действует в зоне подбора, что немаловажно для предотвращения контратак.

Единственный грешок Райса – процент брака. Но и трофеев у «Арсенала» нет – чему удивляться?

7) Алексис Мак Аллистер, «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Чемпионского аргентинца тоже не забудем. Все-таки уж очень солидный сезон выдал Мак Аллистер в столь неопределенное время.

49 матчей, 7+6. Хорош в прессинге, всегда активен в атаке и надежен в обороне. Благо теперь у него появился надежный Райан Гравенберх, способный прикрыть сзади и позволить активнее действовать в атакующей игре. И это слова Слота!

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Команда сезона: Опорный полузащитник853 голоса
КиммихБавария
БареллаИнтер
ВитиньяПСЖ
ФернандесЧелси
ТилемансАстон Вилла
РайсАрсенал
Мак АллистерЛиверпуль
Клубы
logoЙозуа Киммих
logoБавария
logoИнтер
logoНиколо Барелла
logoВитинья
logoПСЖ
logoЭнцо Фернандес
logoЧелси
logoЮри Тилеманс
logoАстон Вилла
logoДеклан Райс
logoАрсенал
logoАлексис Мак Аллистер
logoЛиверпуль