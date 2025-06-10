🔥 Выбираем команду сезона! Опорник – думаем 🤔

Передвигаемся в среднюю линию, где подберем одного опорного полузащитника и двух игроков, активно участвующих в атаке.

Наконец-то – интрига!

1) Йозуа Киммих , «Бавария». Чемпион Германии.

А вы знали, что Киммих – лучший игрок сезона по среднему рейтингу? А мы говорили .

Йозуа по-прежнему покрывает всю опорную зону и часто смещается на правый фланг, особенно в сборной Германии.

50 матчей и 3+10 по «гол+пас» – и мы по-прежнему пытаемся понять, почему мюнхенцы не прикладывают 101% усилий, чтобы переподписать Йозуа.

Лучший индивидуальный сезон Киммиха. 63% выигранных мячей на земле, 3,5 возвратов мяча за игру, семь созданных голевых моментов и 92% точность передач. Что тебе еще нужно, «Барселона»?

2) Николо Барелла , «Интер». Везде по чуть-чуть.

Сердце финалиста Лиги чемпионов чуть-чуть забарахлило под конец сезона, но какие могут быть вопросы? Объемы работы Бареллы просто сумасшедшие.

Николо очень много в подстраховке и прессинге. В атаке он нередко подключается на правый фланг и становится главным форпостом для передачи мяча по периметру атаки. Ну а чтение игры Бареллы – возможно, главная причина, что «Интер» вообще оказался в финале ЛЧ.

3) Витинья , «ПСЖ». Выиграл вообще все.

Ну а куда еще его поставить? Витинья играет просто везде. Но формально он ближе всех к опорной зоне в составе парижан.

Португальский дирижер, сродни итальянскому коллеге, шикарно читает игру, в среднем возвращая команде мяч по пять раз за игру. Отметим нереальную точность передач (96% – на своей половине, 92% – на чужой. И это при том, что на половине соперника он отдает в два раза больше.

В креативе Витинья немного уступает соперникам выше, но зато он хорош в единоборствах (57% выигранных на земле) и вообще Лигу чемпионов выиграл.

4) ЭнцоФернандес , «Челси». Сердце «Челси».

Светлая часть нефтяного пятна «Челси».

Энцо в этом сезоне был настолько хорош в оборонительных действиях, что решил заняться атакующими. Ну или «Челси» был так плох… Ладно, Боули решит эту проблему трансфером нового вратаря.

А если серьезно, то 8+14 для игрока, не входящего в первую волну атаки – сумасшествие. Энцо не так искусен в передаче, как Витинья или Киммих. Зато умеет по-настоящему продавливать, где можно, и бить, где нужно.

Оборонительные показатели у него хорошие. Но атакующие – выдающиеся. 13 созданных голевых моментов. Да, Коул Палмер?

5) Юри Тилеманс , «Астон Вилла».

Его когда-нибудь уже заметят? Спасибо Унаи Эмери, хоть так.

У Тилеманса лучший сезон в карьере – 53 матча и 7,33 по средней оценке. Но, как и Барелле, немного не хватило в конце.

Рекордные для себя 5+10 (2+3 в ЛЧ), 60% выигранных единоборств в АПЛ (в том числе в воздухе – при росте 176 см), 2,5 отбора за игру и 19 созданных голевых моментов. Гений.

6) Деклан Райс , «Арсенал».

9+10 – вот вам и Райс! Кому не надоело вспоминать про дубль «Реалу» со штрафных? А как их забыть?

Оказалось, что Райс способен строить атаку – 20 созданных голевых моментов. При этом он не заходит глубоко и часто действует в зоне подбора, что немаловажно для предотвращения контратак.

Единственный грешок Райса – процент брака. Но и трофеев у «Арсенала» нет – чему удивляться?

7) Алексис Мак Аллистер , «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Чемпионского аргентинца тоже не забудем. Все-таки уж очень солидный сезон выдал Мак Аллистер в столь неопределенное время.

49 матчей, 7+6. Хорош в прессинге, всегда активен в атаке и надежен в обороне. Благо теперь у него появился надежный Райан Гравенберх, способный прикрыть сзади и позволить активнее действовать в атакующей игре. И это слова Слота!

🔥 Выбираем команду сезона! Правый защитник – просто 🥱

🔥 Выбираем команду сезона! Правый центральный защитник – девять кандидатов 😩

🔥 Выбираем команду сезона! Левый центральный защитник – трудно 😩