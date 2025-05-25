🔥 Выбираем команду сезона! Левый центральный защитник – трудно 😩

Переходим к центру обороны! Начнем с левой зоны.

1) Вирджил ван Дейк , «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Если говорить эмоциями, то не лучший сезон голландца – слишком много недопустимых ошибок. Но, с другой стороны, титул АПЛ в кармане, а цифры показывают, что ван Дейк был одним из лучших в лиге.

Главное достижение – стабильный пас. Точность передач в 91% – уровень игроков Пепа Гвардиолы (без иронии: Аканджи, Диаш и Аке играют на 94%). А еще 54 перехвата и 184 выноса мяча из штрафной – оба показателя в топ-10 АПЛ. Ну и банальное – средний рейтинг. 7,26 – лучший для ЦЗ после Джеймса Тарковски.

2) Габриэл Магальяэс , «Арсенал». Серебро АПЛ, полуфинал ЛЧ.

Уходим из АПЛ через труднопроходимую оборону «Арсенала», где очень большую роль играет 27-летний бразилец Габриэл.

Если сравнивать сезон Магальяэса с выступлением ван Дейка, то в его пользу отнесем более опасные созидательные атакующие действия и лучший процент выигранных единоборств на земле (65 против 61). Но есть и что подтянуть – игру в воздухе и длинный пас.

3) Алессандро Бастони , «Интер». Финалист ЛЧ, серебро Серии А.

Здесь могла бы быть вся защита «Интера».

Самый результативный сезон Бастони (1+5) может принести и самый заветный трофей – кубок Лиги чемпионов.

По рейтингу у Алессандро пятый показатель во всей Серии А. Он невероятно хорош на втором этаже (66%), обладает хорошим обостряющим пасом и отлично работает с мячом. Главная фишка – универсальность. При необходимости Бастони может сыграть даже правого защитника.

4) Нико Шлоттербек , «Боруссия Д», Германия.

Преступно сильный сезон Шлоттербека, о котором не модно говорить.

Если в Бундеслиге Нико был очень хорош, то в Лиге чемпионов, и вовсе, бесподобен.

Потрясающие семь возвратов мяча за игру – c отрывом лучший показатель вообще. По общему рейтингу Нико уступает только Хакими, а значит – он лучший центральный защитник Лиги чемпионов в сезоне. Впрочем, это лишь цифры, о которых нельзя умолчать.

5) Джонатан Та , «Байер». Серебро Бундеслиги.

Один из мастадонтов Хаби Алонсо покинет клуб вслед за тренером.

Несмотря на поражение «Баварии» в титульной гонке, статистика говорит, что Та даже немного прибавил в сравнении с прошлым сезоном (оказывается, есть куда).

49 матчей за клуб и четыре гола. Стоп… А почему мы рассматриваем Та в левую часть центральной зоны? Все просто – он универсал, и если в схеме с тремя защитниками он играет центрального, то в сборной, где 4-3-3, он чаще выходит в левую зону.

По сезону: Та невозможно переиграть в вохдухе (77%), он точен с мячом, как автомат (93%), отбирает и возвращает по пять мячей за игру. Гроссмейстерский результат.

6) Антонио Рюдигер , «Реал». Серебро Ла Лиги, мем.

Сложно не упомянуть защитника, который за сезон залатал все дыры в обороне «Мадрида». И еще успевал атаковать.

Стабильно хороший, но не выдающийся сезон немца, который с достоинством перенес все тяготы клуба. 50 матчей, два гола в Лиге чемпионов и, несмотря на все трудности, топ-10 по точности передач и количеству отборов среди защитников.

7) Иньиго Мартинес , «Барселона». Чемпион Ла Лиги.

Надо же. В 32 года впервые уехать из Басконии и сходу закрепиться в «Барселоне».

Без сомнений, лучший сезон Мартинеса: 3+5 за 46 матчей. К слову, Иньиго сыграл больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Лучший центральный защитник чемпионата Испании и топ-10 Лиги чемпионов по средней оценке.

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