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🔥 Выбираем команду сезона! Левый центральный защитник – трудно 😩

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Переходим к центру обороны! Начнем с левой зоны.

1) Вирджил ван Дейк, «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Если говорить эмоциями, то не лучший сезон голландца – слишком много недопустимых ошибок. Но, с другой стороны, титул АПЛ в кармане, а цифры показывают, что ван Дейк был одним из лучших в лиге.

Главное достижение – стабильный пас. Точность передач в 91% – уровень игроков Пепа Гвардиолы (без иронии: Аканджи, Диаш и Аке играют на 94%). А еще 54 перехвата и 184 выноса  мяча из штрафной – оба показателя в топ-10 АПЛ. Ну и банальное – средний рейтинг. 7,26 – лучший для ЦЗ после Джеймса Тарковски.

2) Габриэл Магальяэс, «Арсенал». Серебро АПЛ, полуфинал ЛЧ.

Уходим из АПЛ через труднопроходимую оборону «Арсенала», где очень большую роль играет 27-летний бразилец Габриэл.

Если сравнивать сезон Магальяэса с выступлением ван Дейка, то в его пользу отнесем более опасные созидательные атакующие действия и лучший процент выигранных единоборств на земле (65 против 61). Но есть и что подтянуть – игру в воздухе и длинный пас.

3) Алессандро Бастони, «Интер». Финалист ЛЧ, серебро Серии А.

Здесь могла бы быть вся защита «Интера».

Самый результативный сезон Бастони (1+5) может принести и самый заветный трофей – кубок Лиги чемпионов.

По рейтингу у Алессандро пятый показатель во всей Серии А. Он невероятно хорош на втором этаже (66%), обладает хорошим обостряющим пасом и отлично работает с мячом. Главная фишка – универсальность. При необходимости Бастони может сыграть даже правого защитника.

4) Нико Шлоттербек, «Боруссия Д», Германия.

Преступно сильный сезон Шлоттербека, о котором не модно говорить.

Если в Бундеслиге Нико был очень хорош, то в Лиге чемпионов, и вовсе, бесподобен.

Потрясающие семь возвратов мяча за игру – c отрывом лучший показатель вообще. По общему рейтингу Нико уступает только Хакими, а значит – он лучший центральный защитник Лиги чемпионов в сезоне. Впрочем, это лишь цифры, о которых нельзя умолчать.

5) Джонатан Та, «Байер». Серебро Бундеслиги.

Один из мастадонтов Хаби Алонсо покинет клуб вслед за тренером.

Несмотря на поражение «Баварии» в титульной гонке, статистика говорит, что Та даже немного прибавил в сравнении с прошлым сезоном (оказывается, есть куда).

49 матчей за клуб и четыре гола. Стоп… А почему мы рассматриваем Та в левую часть центральной зоны? Все просто – он универсал, и если в схеме с тремя защитниками он играет центрального, то в сборной, где 4-3-3, он чаще выходит в левую зону.

По сезону: Та невозможно переиграть в вохдухе (77%), он точен с мячом, как автомат (93%), отбирает и возвращает по пять мячей за игру. Гроссмейстерский результат.

6) Антонио Рюдигер, «Реал». Серебро Ла Лиги, мем.

Сложно не упомянуть защитника, который за сезон залатал все дыры в обороне «Мадрида». И еще успевал атаковать.

Стабильно хороший, но не выдающийся сезон немца, который с достоинством перенес все тяготы клуба. 50 матчей, два гола в Лиге чемпионов и, несмотря на все трудности, топ-10 по точности передач и количеству отборов среди защитников.

7) Иньиго Мартинес, «Барселона». Чемпион Ла Лиги.

Надо же. В 32 года впервые уехать из Басконии и сходу закрепиться в «Барселоне».

Без сомнений, лучший сезон Мартинеса: 3+5 за 46 матчей. К слову, Иньиго сыграл больше, чем за два предыдущих сезона вместе взятых.

Лучший центральный защитник чемпионата Испании и топ-10 Лиги чемпионов по средней оценке.

🔥 Выбираем команду сезона! Левый защитник – никого из Испании 🇪🇸❌

🔥 Выбираем команду сезона! Голкипер – есть шесть кандидатов🧤

Команда сезона: Левый центральный защитник692 голоса
Ван ДейкЛиверпуль
ГабриэлАрсенал
БастониИнтер
ШлоттербекБоруссия Дортмунд
ТаБайер
РюдигерРеал Мадрид
МартинесБарселона
Клубы
logoВирджил ван Дейк
logoЛиверпуль
logoГабриэл Магальяэс
logoМаркиньос
logoПСЖ
logoАлессандро Бастони
logoНико Шлоттербек
logoБоруссия Дортмунд
logoДжонатан Та
logoБайер
logoРеал Мадрид
logoАнтонио Рюдигер
logoИньиго Мартинес
logoБарселона