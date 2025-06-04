А вы знали, что лучший игрока сезона по среднему рейтингу – не Ямаль или Дембеле? И даже не Рафинья! 😱
А лучший игрок сезона вообще играет в Германии!
Да, если верить среднему рейтингу футболистов по сезону, который ведет Sofascore, то сильнейшим игроком был хавбек «Баварии» Йозуа Киммих.
И не в первый раз! Немец уже прервал гегемонию Лионеля Месси в сезоне-2021/22. После чего в их дуэт вмешался Джуд Беллингем.
В минувшем сезоне у Киммиха 50 матчей, три гола и десять голевых передач. «Бавария» выиграла Бундеслигу.