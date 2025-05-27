🔥 Выбираем команду сезона! Правый центральный защитник – девять кандидатов 😩

Такой важный, но такой сложный – центр обороны.

В тяжелейшей битве Вирджил ван Дейк одолел Иньиго Мартинеса за место левого центрального защитника – 28 против 27 процентов! Как же тогда будет сложно выбрать ему партнера… Вот и узнаем.

Рекордное число кандидатов.

1) Ибраима Конате , «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Очень ровный и надежный сезон француза, который, в какой-то степени, даже затмил привычную тень от оваций Вирджилу ван Дейку.

Конате был просто хорош – во всем: на мяче, в воздухе, в отборе. Ибраима прекрасно отыграл в Лиге чемпионов, но был небольшой спад в середине апреля – начале мая. Хорошо, что у «Ливерпуля» был запас очков – но стоит учитывать при голосовании.

2) Пау Кубарси, «Барселона». Чемпион Ла Лиги.

18-летний испанец стал оборонительным Ямалем сезона. И пусть он был небезупречен в обороне, особенно в Лиге чемпионов, но отлично компенсировал недостатки обостряющими действиями в атаке и смелостью.

В таком возрасте и на столь сложной позиции выдать 93% точность передач – поклон. Но и скептики будут правы – ни по одному показателю Кубарси не вошел в топ-20, даже в Ла Лиге. Пусть это будет аванс.

3) Маркиньос, «ПСЖ». Все трофеи Франции и финал ЛЧ.

С каждым годом профессор Маркиньос все ближе к величию. Да, с большими победами у него беда. Но влияние бразильца на оборону «ПСЖ» невозможно переоценить. Посмотрите хотя бы сколько он «пережил» тренеров за 13 лет.

По цифрам в ЛЧ: 8-й по отборам среди всех защитников (28), с отрывом лучший по выносам мяча из пределов штрафной площади (84), 94% - точность передач.

В Лиге 1: лучший по точности передач (95%), если брать игроков сыгравших хотя бы 15 матчей, второй по среднему рейтингу (уступает лишь Хакими).

А вы в курсе, что ему лишь 31 год?

4) Вильям Салиба , «Арсенал».

Иногда Салиба играет так хорошо, что мадридскому «Реалу» сразу же приписывают трансферный интерес. Жаль, что это происходит не всегда.

Вильям – самый точный защитник АПЛ. Также он в числе самых техничных (успешные ободки) и безошибочных игроков. А еще у него много отборов (118) и почему-то мало перехватов (21). Можно сослаться на стиль Артеты, а можно… ну ладно.

5) Дайо Упамекано , «Бавария». Чемпион Германии.

Дайо умудрился не попасть в символическую сборную сезона Бундеслиги, но по многим оценкам он лучший. Причем не только в Германии, но и в Европе.

Другое дело – довольно сложно отличиться яркой игрой, будучи центральным защитником «Баварии». Наверное, нужно никогда не ошибаться. Примерно так и было.

Аналогичная ситуация и среди игроков Лиги чемпионов, где Упамекано среди лучших по всем параметрам. Если верить сугубо цифрам, то Дайо – сильнейший центральный защитник Бундеслиги и в топ-5 Европы.

6) Стефан де Врей , «Интер». Финал Лиги чемпионов.

Голландца обсуждают, кажется, все. А кто помнит, как восприняли его трансфер из «Лацио»? Ага.

У де Врея выдалась шикарная Лига чемпионов и стабильно хорошая Серия А. Стефана можно назвать идеальным оборонительным игроком. Но даже ему не всегда удавалось пробиться в состав. А виной тому…

7) Франческо Ачерби , «Интер». Финал Лиги чемпионов.

Шикарный сезон Ачерби, ставшего венцом обороны Индзаги в «Интере».

Настоящий монстр штрафной площади, с которым может посоперничать лишь Маркиньос. Кстати, не искали сходство трио защитников «Интера» с Барцальи–Бонуччи–Кьеллини?

37-летний Франческо заслужил свой момент.

8) Николас Отаменди , «Бенфика». Везде вторые.

И снова 37. Профессор Отаменди мог бы оказаться и на позиции левого центрального защитника, но так уж вышло.

Откровенно говоря, это «бонус игрок», который явно не выиграет, но точно должен быть упомянут. 50 матчей и 7+3 – в 37 лет ! Какой же у него биологический возраст ?

Ближе к делу: по цифрам у Отаменди лучший сезон в карьере. Это не шутка. 7,41. Колоссальный показатель (выше, чем у любого в списке). Но и у самого Отаменди до этого никогда не было «даже» 7,30.

Чем же так хорош Николас? Сейчас прочитаете самый тупой ответ на свете – он просто мудрый. Показатели совсем рядовые и этому есть простое объяснение – недостаточный уровень оппозиции в чемпионате Португалии. Но! Если вы смотрели матчи «Бенфики» со «Спортингом», то определенно кивнули головой, прочитав слово «профессор».

Помните, Отаменди был хорош даже с молодой «Барселоной»! Может… сенсацию?

9) Мурилло , «Ноттингем Форест». Пошумел.

Дорогу молодым!

Второй сезон бразильца в Европе и сразу первый показатель по числу выносов мяча в АПЛ (242).

Мурилло даже пролез в топ защитников по числу обводок. Но это все детали, потому что главное – рейтинг 7,27 за сезон. Феноменальный показатель для защитника клуба-сенсации.

Успех «Ноттингема» определенно был бы маловероятен без такого выступления 22-летнего южноамериканца. Скорее всего, летом он усилит клуб из числа финансовой элиты.

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