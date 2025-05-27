5 мин.

🔥 Выбираем команду сезона! Правый центральный защитник – девять кандидатов 😩

35

Такой важный, но такой сложный – центр обороны.

В тяжелейшей битве Вирджил ван Дейк одолел Иньиго Мартинеса за место левого центрального защитника – 28 против 27 процентов! Как же тогда будет сложно выбрать ему партнера… Вот и узнаем.

Рекордное число кандидатов.

1) Ибраима Конате, «Ливерпуль». Чемпион Англии.

Очень ровный и надежный сезон француза, который, в какой-то степени, даже затмил привычную тень от оваций Вирджилу ван Дейку.

Конате был просто хорош – во всем: на мяче, в воздухе, в отборе. Ибраима прекрасно отыграл в Лиге чемпионов, но был небольшой спад в середине апреля – начале мая. Хорошо, что у «Ливерпуля» был запас очков – но стоит учитывать при голосовании.

2) Пау Кубарси, «Барселона». Чемпион Ла Лиги.

18-летний испанец стал оборонительным Ямалем сезона. И пусть он был небезупречен в обороне, особенно в Лиге чемпионов, но отлично компенсировал недостатки обостряющими действиями в атаке и смелостью.

В таком возрасте и на столь сложной позиции выдать 93% точность передач – поклон. Но и скептики будут правы – ни по одному показателю Кубарси не вошел в топ-20, даже в Ла Лиге. Пусть это будет аванс.

3) Маркиньос, «ПСЖ». Все трофеи Франции и финал ЛЧ.

С каждым годом профессор Маркиньос все ближе к величию. Да, с большими победами у него беда. Но влияние бразильца на оборону «ПСЖ» невозможно переоценить. Посмотрите хотя бы сколько он «пережил» тренеров за 13 лет.

По цифрам в ЛЧ: 8-й по отборам среди всех защитников (28), с отрывом лучший по выносам мяча из пределов штрафной площади (84), 94% - точность передач.

В Лиге 1: лучший по точности передач (95%), если брать игроков сыгравших хотя бы 15 матчей, второй по среднему рейтингу (уступает лишь Хакими).

А вы в курсе, что ему лишь 31 год?

4) Вильям Салиба, «Арсенал».

Иногда Салиба играет так хорошо, что мадридскому «Реалу» сразу же приписывают трансферный интерес. Жаль, что это происходит не всегда.

Вильям – самый точный защитник АПЛ. Также он в числе самых техничных (успешные ободки) и безошибочных игроков. А еще у него много отборов (118) и почему-то мало перехватов (21). Можно сослаться на стиль Артеты, а можно… ну ладно.

5) Дайо Упамекано, «Бавария». Чемпион Германии.

Дайо умудрился не попасть в символическую сборную сезона Бундеслиги, но по многим оценкам он лучший. Причем не только в Германии, но и в Европе.

Другое дело – довольно сложно отличиться яркой игрой, будучи центральным защитником «Баварии». Наверное, нужно никогда не ошибаться. Примерно так и было.

Аналогичная ситуация и среди игроков Лиги чемпионов, где Упамекано среди лучших по всем параметрам. Если верить сугубо цифрам, то Дайо – сильнейший центральный защитник Бундеслиги и в топ-5 Европы.

6) Стефан де Врей, «Интер». Финал Лиги чемпионов.

Голландца обсуждают, кажется, все. А кто помнит, как восприняли его трансфер из «Лацио»? Ага.

У де Врея выдалась шикарная Лига чемпионов и стабильно хорошая Серия А. Стефана можно назвать идеальным оборонительным игроком. Но даже ему не всегда удавалось пробиться в состав. А виной тому…

7) Франческо Ачерби, «Интер». Финал Лиги чемпионов.

Шикарный сезон Ачерби, ставшего венцом обороны Индзаги в «Интере».

Настоящий монстр штрафной площади, с которым может посоперничать лишь Маркиньос. Кстати, не искали сходство трио защитников «Интера» с Барцальи–Бонуччи–Кьеллини?

37-летний Франческо заслужил свой момент.

8) Николас Отаменди, «Бенфика». Везде вторые.

И снова 37. Профессор Отаменди мог бы оказаться и на позиции левого центрального защитника, но так уж вышло.

Откровенно говоря, это «бонус игрок», который явно не выиграет, но точно должен быть упомянут. 50 матчей и 7+3 – в 37 лет! Какой же у него биологический возраст?

Ближе к делу: по цифрам у Отаменди лучший сезон в карьере. Это не шутка. 7,41. Колоссальный показатель (выше, чем у любого в списке). Но и у самого Отаменди до этого никогда не было «даже» 7,30.

Чем же так хорош Николас? Сейчас прочитаете самый тупой ответ на свете – он просто мудрый. Показатели совсем рядовые и этому есть простое объяснение – недостаточный уровень оппозиции в чемпионате Португалии. Но! Если вы смотрели матчи «Бенфики» со «Спортингом», то определенно кивнули головой, прочитав слово «профессор».

Помните, Отаменди был хорош даже с молодой «Барселоной»! Может… сенсацию?

9) Мурилло, «Ноттингем Форест». Пошумел.

Дорогу молодым!

Второй сезон бразильца в Европе и сразу первый показатель по числу выносов мяча в АПЛ (242).

Мурилло даже пролез в топ защитников по числу обводок. Но это все детали, потому что главное – рейтинг 7,27 за сезон. Феноменальный показатель для защитника клуба-сенсации.

Успех «Ноттингема» определенно был бы маловероятен без такого выступления 22-летнего южноамериканца. Скорее всего, летом он усилит клуб из числа финансовой элиты.

🔥 Выбираем команду сезона! Левый центральный защитник – трудно 😩

🔥 Выбираем команду сезона! Левый защитник – никого из Испании 🇪🇸❌

🔥 Выбираем команду сезона! Голкипер – есть шесть кандидатов🧤

Команда сезона: Правый центральный защитник1120 голосов
КонатеЛиверпуль
КубарсиБарселона
МаркиньосПСЖ
СалибаАрсенал
УпамеканоБавария
Де ВрейИнтер
АчербиИнтер
ОтамендиБенфика
МуриллоНоттингем Форест
logoПау Кубарси
logoБарселона
logoМаркиньос
logoПСЖ
Клубы
logoИбраима Конате
logoВильям Салиба
logoДайо Упамекано
logoБавария
logoАрсенал
logoЛиверпуль
logoСтефан де Врей
logoИнтер
logoФранческо Ачерби
logoНиколас Отаменди
logoМурилло
logoБенфика
logoНоттингем Форест