📸 Фанаты «ПСЖ» разнесли поле «Альянц Арены». Через 4 дня на стадионе сыграют Германия с Португалией 🤯

«ПСЖ» впервые в истории взял Лигу чемпионов, под руководством Луиса Энрике столичный клуб сумел оформить требл – испанец покоряет это достижение второй раз в тренерской карьере.

В финале, прошедшем в Мюнхене на «Альянц Арене», «ПСЖ» со счетом 5:0 разгромил миланский «Интер». Когда в руках парижан наконец оказался заветный «ушастик», футболисты бросились праздновать к фанатской трибуне.

Это была ошибка. Болельщики ринулись к игрокам, стюарды и полиция не смогли остановить волну, фанаты прорвались на поле.

Парижане не стали щадить чужую арену: по кускам разносили газон, воротам тоже досталось.

Фанаты серьезно подпортили поле домашней арены «Баварии», где уже 4 июня сборная Германии примет Португалию в рамках полуфинала Лиги наций. Так газон «Альянц Арены» выглядел после финального свистка:

По данным французской L’Equipe, УЕФА откроет дело в связи с массовым выходом на поле фанатов «ПСЖ». Организация также может оштрафовать столичный клуб за порчу газона домашнего стадиона «Баварии».

Управляющий «Альянц Арены» успокаивает: «Поврежденные участки поля будут восстановлены. Никакой угрозы для проведения матча Лиги наций нет».

С ущербом разобрались быстро, газон был частично восстановлен, так поле выглядит спустя сутки после вторжения фанатов парижан:

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