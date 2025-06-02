📸 Фанаты «ПСЖ» разнесли поле «Альянц Арены». Через 4 дня на стадионе сыграют Германия с Португалией 🤯
«ПСЖ» впервые в истории взял Лигу чемпионов, под руководством Луиса Энрике столичный клуб сумел оформить требл – испанец покоряет это достижение второй раз в тренерской карьере.
В финале, прошедшем в Мюнхене на «Альянц Арене», «ПСЖ» со счетом 5:0 разгромил миланский «Интер». Когда в руках парижан наконец оказался заветный «ушастик», футболисты бросились праздновать к фанатской трибуне.
Это была ошибка. Болельщики ринулись к игрокам, стюарды и полиция не смогли остановить волну, фанаты прорвались на поле.
Парижане не стали щадить чужую арену: по кускам разносили газон, воротам тоже досталось.
Фанаты серьезно подпортили поле домашней арены «Баварии», где уже 4 июня сборная Германии примет Португалию в рамках полуфинала Лиги наций. Так газон «Альянц Арены» выглядел после финального свистка:
По данным французской L’Equipe, УЕФА откроет дело в связи с массовым выходом на поле фанатов «ПСЖ». Организация также может оштрафовать столичный клуб за порчу газона домашнего стадиона «Баварии».
Управляющий «Альянц Арены» успокаивает: «Поврежденные участки поля будут восстановлены. Никакой угрозы для проведения матча Лиги наций нет».
С ущербом разобрались быстро, газон был частично восстановлен, так поле выглядит спустя сутки после вторжения фанатов парижан:
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😀
Да и сложностей явных нет - газон приводят в порядок после каждого матча - просто в данном случае это займёт чуть больше времени (и будет оплачено ПСЖ). Сетку на воротах зменить тоже не сложно. А всё остальное в порядке - эта часть болельщиков отпраздновала победу ПСЖ без дикостей/пострадавших, как во Франции
Это 2й по размеру стадион в Германии, а город для туристов явно лучше приспособлен, чем Дортмунд(1й), и беговых дорожек нет вокруг поля, как в Берлине (3й) или мюнхенском олимпийском(4й) - так что нет причин не проводить 2 мероприятия последовательно.
PS: Современные стадионы спроектированны с учётом игр через 2 дня на 3й - поле, дренаж и прочие расходные материалы легко заменяются в указанный промежуток времени. Наверняка там кто-то из сотрудников выйдет сверхурочно поработать, а суб-подрядчики отправят дополнительные расходные материалы - но ведь ПСЖ же всё это оплатит (причём явно до того, как УЕФА вынесет какой-то вердикт).
Но вы для теории заговора ещё добавьте, что Штудгарт, где также проходят матчи, тренирует племянник Хеннеса