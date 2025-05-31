🎥 Фанаты «Интера» и «ПСЖ» подрались в метро перед финалом ЛЧ. Вышло забавно 🤣

Пока игроки «Интера» и «ПСЖ» готовились сразиться на футбольном поле за трофей Лиги чемпионов, фанаты клубов решили выяснить отношения иначе.

По соцсетям разлетелся ролик из мюнхенского метро: в одном из вагонов столкнулись поклонники парижан и «нерадзурри». К счастью, нанести друг другу увечья соперникам помешала невидимая стена.

В комментариях много шуток:

💭 «Вторая мировая война в двух словах: французы и итальянцы притворяются, что сражаются, в то время как немцы наблюдают за происходящим».

💭 «А им сказали, что можно друг по другу попадать?»

💭 «За «ПСЖ» и «Интер» болеют родственники Дарвина Нуньеса».

💭 «Фанаты «Баварии» наслаждаются шоу с братвурстом в руках».

💭 «Было бы эффективнее сломать спагетти и багет на глазах друг у друга».

В Париже готовятся к более мощному выплеску эмоций болельщиков: перед финалом ЛЧ местный фан-шоп «ПСЖ» забаррикадировали. Как пишет французская пресса, владельцы клубного магазина так пытаются избежать грабежа и разбитых витрин.

Лучше такие драки на расстоянии, чем разбитые лица.

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