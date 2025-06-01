🫣 Страшная ночь в бессонном Париже: двое погибших, больше 190 пострадавших...

«ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов. Впервые в истории. Уже понятно, что Парижу пришлось минувшей ночью тяжело.

Двое погибших (17-летний юноша скончался после ножевого ранения, 23-летний парень умер после столкновения с машиной) и более 190 раненых, – сообщают о количестве пострадавших в Министерстве внутренних дел Франции.

Также сообщается, что за ночь в Париже произошло 692 пожара, 264 из которых с участием транспортных средств.

По всей стране было произведено 559 арестов, из них 254 – в Париже.

5400 полицейских дежурили этой ночью в Париже, зафиксированы случаи применения слезоточивого газа и перцового спрея на Елисейских полях.