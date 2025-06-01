🤣 Смешные истории от полных тезок Томаса Мюллера! Одному раумдойтер предложил поменяться документами

Томас Мюллер – самое популярное мужское имя в Германии, среди членов «Баварии» есть целых 90 Томасов Мюллеров, но лишь один из них вписал свое имя в историю немецкого и мирового футбола.

Клубный журнал мюнхенцев «51» собрал полных тезок раумдойтера из числа членов «Баварии» и попросил мужчин поделиться забавными историями, связанными с их именем.

Томас Мюллер, 44 года, родом из Баварии, недавно переехал из Гамбурга в Берлин. Член «Баварии» с 2020 года

«Впервые я осознанно обратил внимание на Томаса Мюллера во время матча Бундеслиги в эпоху Ван Гала. Я следил за игрой по телетексту и увидел, что только что заменили «Т. Мюллера». Телетекст! Это показывает, как долго этот человек формировал наш клуб. После чемпионата мира в 2014-м я особенно ощутил вес этого имени. Когда я отвечал на рабочие звонки, первым делом представляясь, коллеги называли себя Марио Гетце или Андре Шюррле!

Я люблю атмосферу стадионов. Когда вынужденно жил в Гамбурге, взял себе сезонный абонемент на арену «Санкт-Паули». Однажды во время телефонного звонка они [работники «пиратов»] увидели мое имя и сказали: «Мы займемся вашим вопросом немедленно!»

Доктор Томас Мюллер, 68 лет, стоматолог на пенсии, живет в Нердлингене. Член «Баварии» с 2005 года

«В первый раз я встретил Томаса Мюллера в 2014 году, когда мне удалось поехать в Рим на матч Лиги чемпионов с командой. Вечером, все еще находясь под впечатлением от сенсационной победы 7:1 на выезде над «Ромой», я позволил себе подойти к нему. Его очень позабавило то, что у нас одно и то же имя, и что я из Нердлингена, родного города Герда Мюллера.

Примерно через год я поехал с командой в летнее турне по Китаю. Когда я сошел с самолета, он узнал меня и сказал: «О, ты снова тут!» Он предложил провернуть шутку: на паспортном контроле поменяться документами! Но для меня это было слишком рискованно. Позже во время тура нам по ошибке дали один и тот же номер в отеле в Гуанчжоу, потом еще в самолете путаница возникла – наши посадочные перепутали! Но Томас всегда находил это забавным, как и я».

Томас Мюллер, 35 лет, почти ровесник раумдойтера. Садовник и ландшафтный дизайнер из Варбурга

«Впервые я обратил особое внимание на Томаса Мюллера после чемпионата мира 2010 года, когда путешествовал на круизном лайнере. Там было обязательно носить карточки со своим именем, азиатские официанты постоянно подходили ко мне за столик и говорили: «Томас Мюллер, Томас Мюллер, «Бавария», «Бавария». Я пытался им все объяснить, но они все равно были твердо уверены в том, что я настоящий Томас Мюллер, футболист. Внезапно я стал знаменит!»

Томас Мюллер, 56 лет, живет в Райстинге, менеджер компании по покраске. Член «Баварии» с 2013 года

«Когда я отвечаю на звонок, я всегда представляюсь: «Томас Мюллер, Райстинг». Не хочу путаницы. Родной город Томаса Мюллера, Пель, находится в четырех километрах по прямой, люди здесь знают друг друга. Отец Мюллера – знакомый моего зятя. Тот факт, что кто-то из нашего региона проделал такой путь с «Баварией», начиная с юношеской команды, вызвал большой ажиотаж вокруг Мюллера. Для местной молодежи его история стала огромной мотивацией.

Я работал тренером молодежки «Райстинга», сегодня я иногда сужу матчи. Люди, конечно, смеются, когда слышат мое имя: «О, Мюллер! Сегодня Томас главный». Кстати, когда я играл за «Райстинг», у меня на тренировочной сумке был 25-й номер. Томас иногда заглядывает на матчи местных команд. После всего успеха он остался баварским парнем, он знает свои корни, ему не нужно притворяться».

Томас Мюллер, 48 лет, учитель физкультуры и математики, живет в Швейцарии. Болеет за «Баварию» с 1985 года и является членом клуба с 2025-го

«Конечно, на мое имя постоянно обращают внимание, особенно немцы, живущие в Швейцарии. Я был болельщиком «Баварии» еще до того, как родился Томас Мюллер! Я ведь учитель, мои ученики считают эту связь забавной, разумеется. Каждый выпуск считает своим долгом подарить мне футболку Томаса Мюллера, но не всегда с 25-м номером!»

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