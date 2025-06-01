🤯 А Энрике точно не тренировал «Мадрид»? Сравните, как «Барса» и «Реал» поздравили «ПСЖ» с победой в ЛЧ

«ПСЖ» впервые в клубной истории завоевал Лигу чемпионов. Для Луиса Энрике это вторая победа в турнире, а также второй требл в тренерской карьере – до титулов с парижанами испанец достиг тех же высот с «Барселоной».

«Блауграна» протокольно поздравила «ПСЖ» с завоеванием главного клубного трофея Европы, не отметив Энрике: «Футбольный клуб «Барселона» поздравляет «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов сезона-2024/25».

Примерно так парижан поздравил, например, «Ювентус». К «бьянконери» Энрике никакого отношения не имеет, но в Турине разгром «Интера» вряд ли кого-то оставил равнодушным: «Поздравляем «ПСЖ» с победой в Лиге чемпионов сезона-2024/25».

А вот «Мадрид» подготовил более личное обращение к клубу, отобравшему у них титул лучшей команды Европы:

«Поздравляем «ПСЖ» и его болельщиков с заслуженной победой в Лиге чемпионов сезона-2024/25. И особо выделим нашего дорогого Луиса Энрике, передаем всю нашу любовь и искреннюю дань уважения его дочери Ксане [в девять лет девочка проиграла в борьбе с раком]».

Энрике выступал за «Мадрид» пять лет, в 1996-м году он перешел в «Барселону», где оставался до завершения игровой карьеры.

Возможно, прохладное поздравление «блауграны» связано со словами Луиса из документалки, вышедшей осенью 2024-го. Тогда тренер «ПСЖ», например, сравнил «Барсу» Хави с «Эйбаром» и отметил: «Если бы такое случилось в мое время, нас ждала бы не просто критика, все было бы намного хуже».

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