Энрике сравнил «Барсу» Хави с «Эйбаром». Луис рассказал, что мог вернуться в «блауграну»

В новой серии документалки Movistar+ о первом сезоне Луиса Энрике в «ПСЖ» создатели рассказали о закулисье встречи парижан и «Барселоны» в Лиге чемпионов.

В сериале Энрике размышляет о «блаугране», когда у ее руля стоял Хави:

«Барселона» под руководством Хави на протяжении двух сезонов не была доминирующей командой и не контролировала владение мячом. Если бы такое случилось в мое время, нас ждала бы не просто критика, все было бы намного хуже. Но история меняется.

Если вы сторонник Хави, вы бы назвали его третьим человеком по важности в клубе (после Кройффа и Гвардиолы). Но если вы подойдете к вопросу нейтрально, вы будете говорить о нем, как о тренере уровня «Эйбара». При мне «Барса» играла с ДНК, а при Хави нет».

Также Луис рассказал, что «Барса» выходила с ним на связь после вылета команды с группового этапа ЛЧ сезона-2022/23:

«У меня были контакты с «Барсой». Я сказал своему агенту: «Скажи тому, кто хочет видеть меня в клубе, чтобы он узнал, серьезно ли они настроены. Если Хави выиграет лигу и возьмет Кубок, его уволят?» Им не нужно было отвечать мне, я уже знал ответ. Если бы я подождал, возможно, у меня была бы возможность стать тренером [«Барсы»]».

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