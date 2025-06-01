1 мин.

Фанат «Реала» Хабиб пришел поздравить Энрике и не упустил возможность сделать это 🇪🇸👑

35

И вот мы здесь – «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов!

А значит и Луис Энрике. 

Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в послематчевых торжествах парижан и поздравил тренера с победой, не упустив возможность склонить его на темную сторону. Кхе-кхм, то есть мадридскую, конечно.

«Давай. Раз, два, три: Хала Мадрид!» – предложил экс-чемпион UFC.

«Неееет!», – смеясь, закричал Энрике

Клубы
logoЛуис Энрике
logoПСЖ
logoЛига чемпионов УЕФА
logoРеал Мадрид
logoХабиб Нурмагомедов