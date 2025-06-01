Фанат «Реала» Хабиб пришел поздравить Энрике и не упустил возможность сделать это 🇪🇸👑
И вот мы здесь – «ПСЖ» выиграл Лигу чемпионов!
А значит и Луис Энрике.
Хабиб Нурмагомедов поучаствовал в послематчевых торжествах парижан и поздравил тренера с победой, не упустив возможность склонить его на темную сторону. Кхе-кхм, то есть мадридскую, конечно.
«Давай. Раз, два, три: Хала Мадрид!» – предложил экс-чемпион UFC.
«Неееет!», – смеясь, закричал Энрике
Он хотел выиграть эту Лигу чемпионов и духовно отпраздновать со своей дочерью…
А вот что делает рядом с Луисом Энрике осторожный? Он уже начинает напоминать Salt Bae🤦♂️