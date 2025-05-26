«Для меня это честь». Хаби Алонсо предвкушает работу с Лукой Модричем

«Мадрид» официально презентовал Хаби Алонсо в качестве нового главного тренера. По данным Marca , испанец просил клуб продлить контракт с Лукой Модричем, а сам хорват мечтал в 2026 году закончить карьеру в «Реале», добавляет As .

Не сложилось: вместе с Карло Анчелотти «Сантьяго Бернабеу» проводил и Модрича. Все же Хаби сможет поработать с Лукой – на клубном ЧМ.

На первой пресс-конференции в новой должности Алонсо говорил о своем экс-партнере по «Мадриду»:

«С Лукой я не могу быть полностью объективным, мы ведь были одноклубниками. У нас с ним было такое взаимопонимание, такая химия. Когда я ушел, он на долгие годы стал дирижером команды. Его прощание, я им так горжусь, он настоящая легенда.

Мне уже удалось быть с Лукой на поле. Я счастливчик, ведь я смогу тренировать его на клубном чемпионате мира, смогу вновь получить удовольствие от его игры. Для меня это большая честь».

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