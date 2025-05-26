Лука Модрич плачет по пути на последний матч на «Бернабеу» — его успокаивает Лукас Васкес

Лука Модрич расчувствовался в автобусе «Мадрида» по пути на свой последний матч на «Сантьяго Бернабеу».

На кадрах видно, как Модрич вытирает слезы, пытаясь успокоиться в командном автобусе, по дороге на «Сантьяго Бернабеу» на последнюю игру сезона Ла Лиги. Лукас Васкес, сидевший рядом с ветераном-полузащитником, утешил Модрича теплыми объятиями.

«Мадрид» устроил Модричу достойные проводы. На 87-й минуте матч был остановлен, и игроки обеих команд выстроились в почетный караул, приветствуя Луку.

Модрич продолжит играть за «Мадрид» на Клубном чемпионате мира. По данным AS, несколько клубов МЛС присматриваются к хорвату, также миланский «Интер» связывался с его представителями.