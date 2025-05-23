Тони Кроос снова заглянул на матчи немецкой медиалиги The Icon League. Легенду попросили собрать команду из пяти игроков, выбирать можно было лишь из футболистов, с которыми немец делил поле.

Голкипер: «Я играл со многими отличными вратарями, но я также играл с лучшим из лучших. Он немец, я говорю о Мануэле Нойере».

Защитник: «Я бы выбрал Серхио Рамоса. Да, он называет меня Антонио».

Полузащитники: «Себя выбирать не стану, я не такой, вот в чем дело! Я бы, конечно, назвал Луку Модрича – десять совместных лет в «Мадриде», так много трофеев. Кого бы еще выбрать? Назову Каземиро. Я особенно наслаждался игрой с этими двумя».

Нападающий: «Это сложно, я играл вместе со многими отличными нападающими. Сложно, конечно, но в конечном итоге я назову Криштиану».

Как вам такая команда?

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