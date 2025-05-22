🎥 «Тоттенхэм» с 17-го места АПЛ залетел в ЛЧ! Игроки забавно показали готовность к выступлению в турнире 😁

В 37-ми матчах Премьер-лиги «Тоттенхэм» набрал 38 очков и занял 17-ю строчку в турнирной таблице – команда в шаге от зоны вылета, о еврокубках в следующем сезоне речи быть не может.

Но в финале Лиги Европы «шпоры» обыграли своих соседей по турнирной таблице –«Ман Юнайтед». Победа вместе с трофеем принесла команде Энджа Постекоглу путевку в Лигу чемпионов на сезон-2025/26.

Футболисты «Тоттенхэма» отметили выход в главный клубный турнир Европы сразу после победы над «красными дьяволами». Игроки изобразили последние минуты перед стартом матча ЛЧ.

Ролик опубликовал аккаунт «шпор» с подписью: «Вы готовы к нам, Лига чемпионов?» В комментарии пришел официальный аккаунт ЛЧ с простым эмодзи:

Как «шпоры» покажут себя в самом престижном турнире Европы?

🎥 Кин и Мэддисон забавно подкололи друг друга после победы «Тоттенхэма» в ЛЕ! Их спор начался еще зимой 😁

Бурное веселье: звезды «Тоттенхэма» пьют пиво, едят пиццу и едут в отель, чтобы веселиться до 3 часов ночи

Сон Хын Мин получил травму во время празднования победы в Лиге Европы 🤪