Сон Хын Мин получил травму во время празднования победы в Лиге Европы 🤪

Сон Хын Мин покинул Бильбао с болезненным напоминанием о бурных празднованиях «Тоттенхэма».

Южнокорейский форвард вышел на замену во время исторической победы «Шпор» в Лиге Европы над «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0.

Сон вместе с товарищами по команде бурно праздновал победу на стадионе «Сан-Мамес» после финального свистка. Он даже покинул с распухшим лбом после удара кубком Лиги Европы.

На видео, опубликованном в аккаунте клуба, Сон кричал: «Посмотрите на это! Я поднял трофей — кто-то толкнул меня, и я ударился головой о трофей!».