🎥 Кин и Мэддисон забавно подкололи друг друга после победы «Тоттенхэма» в ЛЕ! Их спор начался еще зимой 😁

В феврале между Джеймсом Мэддисоном и Роем Кином случилась небольшая перепалка : Рой в подкасте раскритиковал игрока «шпор», а тот буквально в следующем матче забил и празднованием подколол легенду «Ман Юнайтед» – кинул в камеру парочку невидимых дротиков.

Рой в следующем выпуске подкаста признался, что оценил празднование Мэддисона, но не удержался от подкола: «Наделся, что он сделает так и в следующем матче, но он был на замене против «Ипсвича!» А потом пульнул в камеру дротики.

Футболисты провели онлайн-встречу после финала Лиги Европы, в котором «Тоттенхэм» со счетом 1:0 обыграл «Ман Юнайтед». В студию телеканала CBS пригласили Роя Кина – как легенду «дьяволов» и фаната «шпор» .

Из Бильбао на прямую связь со студией вышли Петер Шмейхель и Мэддисон! Джеймс сразу с улыбкой признался: «Я вообще не планировал давать интервью, но узнал, что в студии Рой Кин».

Смеющийся Майка Ричардс попросил игрока «шпор» повторить то самое празднование в стиле дартса: «С удовольствием, Майка, с большим удовольствием. Рой Кин, это для тебя сынок!»

Думаете, ирландец воздержался от ответного подкола? Конечно, нет! Джеймс в финале ЛЕ на поле не вышел из-за травмы, но получил от Кина:

«Я же всегда говорил, что он хороший игрок, всегда это говорил! Но ему нужно быть более последовательным, вот и все. К тому же, сегодня он отлично играл!»

Если конфликты, то только такие!

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