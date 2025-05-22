Бурное веселье: звезды «Тоттенхэма» пьют пиво, едят пиццу и едут в отель, чтобы веселиться до 3 часов ночи
«Тотттенхэм» отпраздновал свой триумф в финале Лиги Европы, веселясь до самого утра.
Подопечные Энджа Постекоглу положили конец 17-летнему ожиданию трофеев, обыграв «МЮ» со счетом 1:0 в английском финале в Бильбао.
Игроки бурно праздновали успех после. Ящики популярного испанского пива Estrella Damm были доставлены в раздевалку «Шпор».
Ив Биссума вышел в прямой эфир на платформе социальных сетей, показав, насколько раздевалка была заполнена выпивкой, пиццей и фруктами.
«Шпоры» продолжили праздновать победу в автобусе и веселились до раннего утра, вернувшись в свой отель.