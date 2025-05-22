«Тоттенхэм» выиграл трофей – впервые за 17 лет, став победителем Лиги Европы-2024/25! В финале лондонский клуб одолел «МЮ» со счетом 1:0.

Одним из первых бывший клуб поздравил Харри Кейн. Ныне игрок «Баварии» репостнул публикацию о победе клуба и написал: «Поздравляю 🤍».

Кейн выступал за «Тоттенхэм» с 2011 по 2023 год, а после перешел в «Баварию». В этом сезоне англичанин выиграл Бундеслигу вместе с новым клубом. Этот титул стал для него первым в карьере.