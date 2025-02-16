🎥 Перед игрой с «МЮ» Кин разнес Мэддисона. Хавбек «Тоттенхэма» забил и ответил Рою на камеру

Перед матчем «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэма» Гари Невилл, Иан Райт, Джилл Скотт и Рой Кин собрались в студии для записи очередного подкаста Stick To Football. Обсуждали, конечно же, игру тура и в какой-то момент легенда «Юнайтед» и по совместительству фанат «шпор» Рой Кин, обрушился с критикой на хавбека Джеймса Мэддисона.

«Мы видели Мэддисона против «Тэмуорта». Его не было заметно, а «Тэмуорт» играет в Нон-лиге [пятый дивизион]. Люди говорят: «Мэддисон − тот самый!», − сказал Кин. − Когда же он выйдет на поле? Он вылетел из АПЛ с «Лестером», и, вероятно, сделает это со «шпорами». Если бы вы были игроком «Тоттенхэма», вы бы, увидев его, не говорили: «О, он сегодня вернулся, у нас все будет хорошо».

При этом Кин также оговорился, что считает Джеймса хорошим игроком, но не тем, на кого делают ставку.

Слова легенды дошли до адресата. Джеймс Мэддисон уже на тринадцатой минуте огорчил бывшую команду Кина, а затем подбежал к камере и отправил послание Рою.

Идеальный тайминг.