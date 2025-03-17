🎥 Футбол – это жизнь. Капитан «Ньюкасла» со слезами на глазах произнес пламенную речь о победе в Кубке лиги 🥹
«Ньюкасл» впервые за 70 лет взял трофей в Англии – в финале Кубка английской лиги «сороки» со счетом 2:1 обыграли «Ливерпуль».
В тот вечер было много эмоций, Бруно Гимараэс не смог сдержать слез, выступая в прямом эфире Sky Sports:
«Это так много значит для наших фанатов, они заслуживают все! Когда я только сюда приехал, я сказал, что хочу вписать свое имя в клубную историю, так оно и вышло. После 70-ти лет мы наконец можем вновь назвать себя чемпионами.
Фанаты заслуживают всего на свете. Это один из лучших дней в моей жизни, слов нет, один из лучших дней в моей жизни! Фанаты это заслужили, для них это как победа на чемпионате мира. Люди умирали, росли, но они не видели «Ньюкасл» чемпионом, а теперь увидели.
Мы здесь, чтобы творить историю, я так счастлив! Это мой первый год в качестве капитана этой команды, это один из лучших дней в жизни! Команда, фанаты, владельцы – мы все заслужили это, чувак. Мы заслужили. Оглянись вокруг, это невероятно!»
Бруно – первый бразильский капитан, который завоевал внутренней трофей в Англии со времен Фернандиньо в «Манчестер Сити».
Трофей Гимараэс отмечал в панамке, которую получил в подарок от юного поклонника «Ньюкасла».
Как же ценны такие переживания.
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