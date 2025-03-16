«Ньюкасл» со счетом 2:1 обыграл «Ливерпуль» в финале Кубка лиги и взял первый за 70 лет трофей в Англии. Второй гол «сорок» забил Александер Исак.

На матче работала команда CBS, но в урезанном составе – Кейт Абдо, Тьерри Анри и Майке Ричардсу пришлось справляться без Джейми Каррагера. После награждения к ведущим присоединился Исак.

Кейт спросила, как молодой игрок смотрит на сравнение его с Анри, швед ответил скромно: «Думаю, это большая натяжка! Думаю, мне все еще нужно делать больше, но такое приятно слышать».

А вот Анри не согласился: «Нет, парень, это не так».

Пресса не первый месяц называет Исака главной трансферное целью «Арсенала». В соцсетях болельщики «канониров» просят Анри поработать агентом и уговорить шведа на переезд в Лондон.

А как вам такое сравнение?

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У Исака есть три варианта летом. Известно, какой предпочитает он сам 😳

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