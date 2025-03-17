🏆 Ради такого и нужен футбол. Посмотрите на эмоции фаната «Ньюкасла», который ждал трофей 60 лет 🥹

«Ньюкасл» выиграл первый трофей за 70 лет – Кубок английской лиги. Повержен «Ливерпуль» – без пяти минут новый чемпион Англии.

Радость фанатов «сорок» мы можем только представить. Но если вы недооцениваете значимость «третьего» трофея Англии, то посмотрите на реакцию болельщиков.

«Я очень нервничал. Прошло 60 лет с того момента, когда я начал смотреть футбол. Она в моей крови, это правда. Мы здесь, это начало нового пути», – объяснил свои чувства фанат «Ньюкасла».

Напомним, «Ньюкасл» обыграл «Ливерпуль» со счетом 2:1 в финале Кубка лиги.