🎥 Помните, как Артета сбежал с интервью из-за вопроса о чемпионстве? Микель повторил побег 🤣

В 28-м туре Премьер-лиги «Арсенал» не смог обыграть «Манчестер Юнайтед», встреча закончилась ничьей 1:1.

После того матча отставание «канониров» от «Ливерпуля» дошло до 15-ти очков. Когда в микст-зоне корреспондент спросил Микеля Артету о шансах «Арсенала» на титул, тренер поспешил скрыться из кадра.

«Арсенал» сумел с минимальным счетом обыграть «Челси» в 29-м туре АПЛ, единственный гол забил Микель Мерино. После победы Артета общался с прессой. Когда корреспондент спросил о состоянии Букайо Сака, тренер выбежал из кадра – но тут же с улыбкой вернулся под смех журналиста.

«У него хорошие шансы», – все же ответил испанец на вопрос о том, вернется ли Сака в строй после международного перерыва.

«Арсенал» не проигрывает командам большой шестерки АПЛ уже 19 матчей подряд: 11 побед и восемь ничьих. После 29-ти туров отставание от «Ливерпуля» – 12 очков.

Зато у тренера порядок с самоиронией.

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