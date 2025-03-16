🎥В этом эпизоде прекрасно все! Санчес в кошачьем прыжке выручил «Челси», а Кукурелья занимался привычными вещами 🤪

Игра вратаря «Челси» Роберта Санчеса в этом сезоне оставляет желать лучшего. По данным WhoScored, ни один голкипер АПЛ не допустил больше ошибок, приведших к ударам по воротам, чем он − восемь.

Но как минимум один раз в игре против «Арсенала» испанец все-таки выручил. Момент случился благодаря тому, что Юрриен Тимбер продавил Марка Кукурелью, а тот рухнул, имитируя на себе фол. Первый раз удар заблокировал Фофана, а затем в кошачьем прыжке помог Санчес − его поймали на противоходе.

Кукурелья взбесился и требовал у бокового объяснений, а тем временем на стоп-кадре было видно, что испанец сыграл рукой. Судья Крис Кавана посчитал, что это нормальное положение конечности, VAR подтвердил его решение.