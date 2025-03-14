🎥 Анри посоветовал футболу взять пример с регби. Он объяснил, как это решит проблему споров в судьями

Во время обсуждения еврокубковых матчей, легенда «Арсенала» Тьерри Анри толкнул речь о том, что ему надоели постоянные споры с арбитрами по тому или иному моменту. Француз предложил решение проблемы, которое уже используют в другом виде спорта.

Анри : «Нам есть, что взять из регби. Судьи в этом виде спорта всегда все объясняют. Когда я играл, меня очень раздражало, что тебе никогда ничего не поясняют. Насколько знаю, в регби нельзя говорить с рефери. Игроки не идут и не пытаются с ним общаться, потому что знают, что позже им все объяснят. И не только им, а всему стадиону.

Это же как в случае, если ты скажешь своему ребенку «иди спать». Не объяснишь, что нужно делать, чтобы уснуть. Он не примет этого».

Абдо : «Иногда в таких случаях ты просто говоришь: потому что мама так сказала».

Анри : «Нет, это так не работает. Поверь мне. Нет, нет, нет».

Ричардс : «Ты должен рассказать подробнее, как ты ложишься в постель…»

Анри : «Нет, давайте вернемся к реальности. Сейчас не до смеха. Мы должны взять это правило из регби. Если я знаю, что мне объяснят, я выслушаю. Если вы не собираетесь мне объяснять, я попытаюсь узнать. Как и любой другой человек. У меня будет свое мнение, когда мне все расскажут, сообщат фанатам. Все выслушают. Все узнают. Не делай так больше. Ты получишь красную, желтую или выговор. И продолжишь (или нет) игру».