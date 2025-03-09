🎥 «Арсенал» не смог обыграть «МЮ». После матча один вопрос прессы заставил Артету унестись из микст-зоны 

Встреча «Манчестер Юнайтед» и «Арсенала» в 28-м туре АПЛ закончилась ничьей 1:1, на гол Бруну Фернандеша со штрафного ответил Деклан Райс.

Теперь «Арсенал» отстает от лидирующего «Ливерпуля» на 15 очков, у «канониров» при этом есть одна игра в запасе.

После матча Микель Артета общался с прессой в микст-зоне, тренер уже собрался уходить, но журналист Sky Sports попросил испанца ответить еще на один вопрос.

Когда корреспондент заговорил о 15-ти очках отставания от мерсисайдцев и шансах «Арсенала» на титул, Артета поспешил удалиться, бросив лишь: «Нет. Спасибо».

Верим в процесс?

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