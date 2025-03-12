В ответном матче 1/8 Лиги чемпионов против «Мадрида» Конор Галлахер вывел «Атлетико» вперед уже на 27-й секунде – это самый быстрый гол «матрасников» в главном клубном турнире Европы.

Сравняв счет по сумме двух встреч, подопечные Диего Симеоне сосредоточились на обороне. В середине тайма Винисиус, оказавшись на газоне, сумел сделать прострел, мяч попал в руку Джулиано Симеоне – игрок «Атлетико» в этот момент был в штрафной.

Футболисты «Мадрида» намекали арбитру на пенальти, но Шимон Марчиняк нарушений не увидел.

В соцсетях поклонники «Реала» негодуют:

💭 «Очевидный пенальти, «Реал» опять пытаются ограбить».

💭 «Если бы это был игрок «Реала», то арбитр бы назначил пенальти и показал красную».

💭 «Рука не прижата к телу, чистейший пенальти».

💭 «Если Тчуамени удалили за подкат пару недель назад, то это точно пенальти».

💭 «Это очевидная игра рукой, как VAR мог не заметить?»

Джулиано до этого успел случайно травмировать Карло Анчелотти. К счастью, тренер серьезно не пострадал.

Как оцените эпизод с попаданием мяча в руку?

Марчиняка настигли последствия его ошибки в матче «Мадрида» и «Баварии». Арбитр должен был работать на открытии Евро

В 2019-м «Мадрид» последний раз вылетал из ЛЧ после победы в первом матче. Вспоминаем составы «сливочных» и соперника

Лучшие сезоны игроков по «гол+пас» в истории ЛЧ. Рафинья – уже в топ-10 🔥